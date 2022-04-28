В центре «Лапландия» состоялись региональные соревнования «РобоФест»

В детском технопарке «Кванториум» учащиеся могут ознакомиться с различными современными направлениями науки и техники.

Одно из самых популярных – робототехника, она позволяет не только развить навыки инженерной мысли и программирования, но и соревноваться, между такими же увлечёнными ребятами.

Василий Гуцев, ученик центра дополнительного образования «Лапландия»: «Нужно сделать робота, который будет размерами двадцать пять на двадцать пять сантиметров, он должен весить не более одного килограмма. Нужно сделать два робота, у которых будет хваталка».

Воспитанник учебного центра Василий Гуцев из команды номер «6» совсем недавно занял третье место в отборочном этапе фестиваля «РобоФинист» в номинации «Робохоккей». А сейчас выступает на состязаниях «РобоФест в мурманской «Лапландии». За ходом выполнения заданий с интересом следят педагоги, они же судьи чемпионата.

Роман Рзаев, педагог дополнительного образования по направлениям «Промробоквантум» и «IT-квантум»: «Во время этих соревнований две команды, в каждой из которых по три робота, пытаются захватить чужой флаг и доставить его на свою базу за отведённое время. Кто больше флагов захватит, тот и победил».

Педагог учебного центра «Лапландия» Роман Рзаев вспомнил забавный случай с соревнований. Ребята задели свой флаг мячом, он укатился к соперникам, которых даже на поле не было, поэтому противники выиграли состязание. Обидно, особенно когда против тебя выступает несколько десятков других команд со всех муниципалитетов региона.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «У нас более ста участников на «РобоФесте». На пяти площадках дети принимают участие в соревнованиях. Есть представители из Кольского района Кандалакшского района, ЗАТО Александровск, Мурманска, ЗАТО Североморск. Достаточно широкая география участников в этом конкурсе».

Трек - это определённая задача, которую должен выполнить робот, а вот ёе решением занимается команда. Лучшая из сборных получит возможность отправиться на Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест – 2022».