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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.21 19:30

В центре «Лапландия» состоялся региональный отборочный этап IV фестиваля научно-технического творчества «3D-фишки»

Сюжеты из сказок и мультфильмов, а также модели техники будущего - в центре «Лапландия» школьники младших и средних классов соревновались в мастерстве и полёте творческой мысли. Самые младшие - работали 3D-ручкой. Дарья Беденкова с коллегой по творчеству представили сценку из сказки «Щелкунчик», в которой заколдованный принц сражается с мышиным королём.

Дарья Беденкова, участница фестиваля «3D-фишки»: «Мы выбрали эту сцену, потому что нам показалось, что в этом моменте больше всего эмоций. Потому что там было больше всего напряжения. Победит ли Щелкунчик мышиного короля или мышиный король сможет его одолеть?».

А этажом ниже уже и задания посерьёзней. Здесь ребятам необходимо было придумать модель по определённой тематике, самостоятельно спроектировать её в специальной программе, правильно рассчитав параметры, напечатать элементы конструкции на 3Д-принтере и собрать всё вместе. Получилось не у всех и не сразу. Виктору Назарову из Росляково, например, пришлось своего робота-официанта для участия в фестивале переделать.

Для ребят важно не только хорошо сделать модель, но и грамотно её презентовать. Следят за этим представители комиссии. Они оценивают оригинальность идеи, гармоничность и пропорциональность, смотря на технику исполнения и наличие движущихся деталей.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Этот конкурс очень важен для нас, так как здесь ребята действительно погружаются в 3D-творчество. Учатся моделировать не только в компьютерных средах, но и руками, с использованием 3D-ручек. Данный конкурс пользуется успехом. Всё больше и больше ребят принимают в нём участие. В этом году более 80 ребят».

Победители регионального отборочного этапа представят Мурманскую область на самом фестивале. В этом году он состоится в дистанционном формате. А уже после победители и призёры получат грамоты, кубки и медали.

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