В центре «Лапландия» во второй раз работали площадки областной тематической школы «Заполярный Наноград: начало!»

В погоне за нанокотиками придётся изрядно постараться, сразу объявили участникам образовательного проекта «Лапландии» «Заполярный Наноград: начало». Это вторая интеллектуальная игра для учащихся 4-х классов школ и гимназий Мурманской области. Для прохождения всего маршрута ребята отметились на каждой из площадок: в зачёт, как правило, шёл верный ответ, например, на морской кроссворд.

Елена Кудрявцева, начальник отдела кадров 35 СРЗ: «Всё, что связано с ремонтом кораблей и с морем надо собрать из пластилина в свой кораблик».

На других этапах ребята узнали также о работе электростанций Мурманской области, о том, как тепло и свет поступают в дома, познакомились с устройством счётчика Гейгера. Однако сами создатели площадок, прежде чем ввести загадки и ребусы, провели исследования в домашних условиях – на вопросы отвечали собственные дети и родители.

Фёдор Жилин, начальник комплексной геологофизической партии компании «МАГЭ»: «На самом деле мы не понимали, что может знать ученик четвёртого класса, а чего не знать. Оказалось, многие люди не знают о нашей Земле, поэтому над вопросами пришлось поработать».

Образовательный квест призван познакомить ребят с ведущими предприятиями региона, на этот раз «Нанаград» представили 5 компаний.

Ирина Чеховская, руководитель детского технопарка «Кванториум»: «Партнёрами нашего мероприятия являются Мурманский морской торговый порт, МАГЭ, ТГК-1, информационный центр атомной энергии, 35 СРЗ».

Заработанную «валюту» - нанокотиков участники обменяли на сувениры от партнёров детского технопарка.

Победителями мероприятия стала команда 266-й школы из Александровска. 2-е место разделили участники из Полярных Зорь (школа №44) и Гимназии №8 города Мурманска, 3-е место - также у ЗАТО Александровск.