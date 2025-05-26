В центре «Лапландия» юные шахматисты встретились на региональном отборочном турнире Всероссийского детского кубка Сергея Карякина

Всероссийский детский кубок Сергея Карякина проводится с целью развития шахматного движения и выявления талантливых юных спортсменов среди подростков от 10 до 15 лет.

Для шахматистов возраст профессионального расцвета продолжает стремиться вниз, самыми молодыми чемпионами мира становятся всего в 18 лет, поэтому ребята начинают заниматься с совсем юного возраста.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»: «Действительно, очень важно, что у нас шахматами в школах занимаются с раннего возраста, с начальной школы. Это развивает интеллект, развивает математическое мышление».

Развитием этого спорта в регионе занимаются серьёзно, тем более что Мурманская область взрастила не одного успешного игрока.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «А нам - жителям Мурманской области есть чем гордиться в развитии шахмат, достаточно вспомнить Валентину Гунину. … И считаю, что все, кто занимается шахматами, это очень успешные люди, ребята из них вырастают доброжелательные, профессиональные, спокойные и самое главное грамотные».

Всероссийский детский кубок Сергея Карякина проводится по правилам быстрых шахмат. На партию отводится 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход. Соревнования шли с раннего утра и до самого вечера. Боролись за победу воспитанники комплексной спортивной школы, центра образования «Лапландия» и шахматисты профильной смены «Полярная звезда».

Илья Варов, участник турнира по шахматам: «Занимаюсь шахматами, потому что это интересный спорт, там нужно думать головой. Он может даже помогать иногда в школе».

Лев Пелагейченко, участник турнира по шахматам: «Шахматы учат уму и стратегии».

Поучаствовать в кубке вызвались 30 ребят, у каждого из которых уже есть высокие достижения в спорте. Юные одарённые шахматисты сражались за возможность пройти в следующий этап, победители которого поедут на шахматную смену в Международный детский центр «Артек», встретятся с гроссмейстером Сергеем Карякиным.