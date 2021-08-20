В центре «Мой бизнес» подвели итоги регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Победители получили ценные призы и не только

Уже четвертый год подряд в Мурманской области проводят региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России». Начинающие бизнесмены представляют своё дело, делятся успехами и борются за победу.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Предприниматели со всей области участвовали. Есть по разным номинациям победители из Мурманска, Апатитов, Полярных Зорь и других городов. Проекты очень разные. Самое главное, много социально ориентированных проектов, направленных на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья и детей. Многие предприниматели сами являются активными волонтёрами, участвуют в социальной жизни».

За победу боролись молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. В этом году на конкурс поступили 24 заявки.

Виктория Тимонова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «В этом году в конкурсе состоялось 5 номинаций. Это «Сфера услуг», «Предпринимательство в социальной сфере», «Торговля», «Производство» и абсолютно новая номинация «Самозанятые». Очень приятно видеть граждан в этой категории, потому что она появилась только летом прошлого года».

Представителем этой номинации и победителем стал Дмитрий Ликаркин, который занимается смм-сферой. Молодой человек пришёл на конкурс заявить о себе, получить признание и найти новых клиентов.

Дмитрий Ликаркин, смм-специалист: «Востребованность очень высокая и в Мурманске, и в России. На мой взгляд, сейчас недостаточно специалистов в этой области. Очень много начинающих, но не хватает специалистов в узких направлениях смм, потому что это не просто котиков постить, это большой широкий и сложный спектр услуг».

А индивидуальный предприниматель Лилия Тарзимина победила, представив на конкурс свой бизнес – кондитерскую студию. Девушка много лет стремилась к этому, когда-то пекла торты дома, и лишь недавно смогла осуществить мечту.

Лилия Тарзимина, владелица кондитерской студии: «Основные конкуренты – девочки, которые работают на дому. Есть крупные кондитерские, но все мы разные. Их торты, наши торты. Но ценители натуральных ингредиентов выбирают нас».

Победители регионального этапа получили не только ценные призы. Теперь они представят Мурманскую область на федеральном уровне всероссийского конкурса. Его итоги будут подведены в ноябре этого года.