В центре Мурманска на улице Воровского состоялось торжественное построение личного состава сотрудников полиции

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы, руководители и личный состав аппарата УМВД России по Мурманской области. Сотрудникам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма.

Начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский, поздравляя подчиненный личный состав в этим знаменательным для нашей страны днём, отметил, что российский триколор - главный символ нашего государства, нерушимости единства и веры в светлое будущее.