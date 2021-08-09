В центре Мурманска началось обновление объекта культурного наследия

Впервые за много лет будет капитально отремонтирован фасад Дома культуры моряков.

Здание Дома культуры моряков в Мурманске было построено в 1936 году. За столько лет его ни разу капитально не ремонтировали. И лишь сейчас это стало возможно, благодаря госпрограмме «Культура». Стоимость контракта по обновлению фасада ДК – более 27 миллионов рублей.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Те работы, которые, скажем, сезонные, будут завершены в октябре. В целом, срок исполнения контракта - ноябрь этого года».

Здание – объект культурного наследия, к его ремонту необходим особенный подход. Облик фасада останется прежним, как и цвет. Даже деревянные окна со створками уже заказаны и скоро их привезут на замену старым. Визитная карточка ДК – белые медведи тоже будут отремонтированы.

Николай Месропян, подрядчик: «Мишек тоже планируем реставрировать в ближайшее время. Это будет сделано до конца сентября».

Фасад после ремонта украсит яркая подсветка. Помимо внешнего обновления планируется и реконструкция помещений здания, но это будет не скоро. Сейчас только ведётся подготовка проектной документации.