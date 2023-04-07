В центре Мурманска открыли выставку техники, которую применяют спасатели в работе

Экспозиция – часть межведомственного опытно-исследовательского учения МЧС «Безопасная Арктика-2023».

В Мурманске на улице Воровского представлены спецавтомобили подразделений МЧС. Например, есть автобус центра «Лидер» для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Также представлены гибридная аэролодка. Есть и маломерные суда из полиэтилена низкого давления, материала, который не тонет. Такие транспортные средства используются для спасения людей на воде и патрулирования в акватории Кольского залива. Лодки сконструированы специально для комфортной работы в суровых северных морях.

Константин Мелешкин, представитель производителя лодок: «Данная лодка была специально разработана нами для севера. Она с каютой и печкой, там тепло. Всю зиму она ходила по Баренцеву морю, прошла все испытания. Даже чуть-чуть ходили не в ту погоду, в которую нам можно, но справились без проблем».