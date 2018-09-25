День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.18 19:29
В центре Мурманска пожар в кафе переполошил жильцов многоквартирного дома и налоговую инспекцию
Сегодня, 25 сентября, в 14.36 на пульт дежурной службы «01» Мурманска поступила информация о возгорании в кафе по ул. Комсомольская, 2.
В результате пожара обгорели внутренние конструкции и мебель точки общепита. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения (17 человек личного состава, 6 единиц техники).
Причины пожара устанавливаются.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Антонина Филатовна
25.09.18 22:07
Доиграется Артемьев в правду - задвинут это "зеркало" нашей жизни в тёмную комнату.
Комментарий к новости:Отсталая и полуфеодальная экономика России – диагноз ставит Игорь Артемьев
Александр
25.09.18 20:41
Спасибо АТВ ЗАТО-ТВ!!! ПРОФЕССИОНАЛЬНО ДОСТОЙНО МОЛОДЦЫ!!!Респект и уважение!!! Ваш коллега А.Бирюков.
Комментарий к новости:Легендарная подлодка проходит музеефикацию на акватории СРЗ «Нерпа
Александр
25.09.18 19:33
Легендарная К-3 Ленинский Комсомол ПЕРВАЯ АПЛ НАШЕЙ СТРАНЫ!!! МУЗЕЮ БЫТЬ!!!
Комментарий к новости:Легендарная подлодка проходит музеефикацию на акватории СРЗ «Нерпа
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 34 копейки, евро - на 30 копеек-PRO ЭнергетикуРабочее колесо Верхнетуломской ГЭС с полувековой историей станет памятником-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыГосдума ввела уголовную ответственность за отказ в приёме на работу или увольнение предпенсионеров
-Нам интересно Ваше мнение21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 120 человек