В центре Мурманска пожар в кафе переполошил жильцов многоквартирного дома и налоговую инспекцию

Сегодня, 25 сентября, в 14.36 на пульт дежурной службы «01» Мурманска поступила информация о возгорании в кафе по ул. Комсомольская, 2.

В результате пожара обгорели внутренние конструкции и мебель точки общепита. На месте пожара работали три пожарно-спасательных подразделения (17 человек личного состава, 6 единиц техники).

Причины пожара устанавливаются.