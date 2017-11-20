В центре Мурманска пожилые горожане выживают в квартире без отопления

Зима, мороз, холодные батареи. У жителей дома на улице Карла Либкнехта, 25 уже второй месяц нет отопления. А пока управляющая компания разбирается, в чём дело, температура в квартирах уже опустилась до +9 градусов и продолжает падать.

Возвращаясь домой после морозной прогулки, Александр Алексеевич никак не может согреться. Пока на улице -15, в комнатах 9 градусов тепла - об этом свидетельствует градусник, который долгие годы верой и правдой служил пенсионеру.

- Как можно жить в такой квартире? За счёт электрических печек. Вот одна стоит, в той комнате другая стоит, - печалится Александр Голубцев, житель дома на улице Карла Либкнехта, 25. - За счёт этого только и выживаешь. Иначе околеешь или воспаление лёгких схватишь.

В квартире пожилой мужчина живёт со своей супругой. Оба пенсионера не снимают куртки и тёплую одежду. На протяжении двух месяцев Александр Алексеевич неоднократно звонил в управляющую компанию и даже приходил к ним лично. Пенсионер утверждает, что реакция была крайне неоднозначной. По телефону сотрудники открыто общались, обещали приехать и починить. А на деле, ничего не происходило.

- Я уже в течение двух месяцев хожу, чуть ли не каждый день. Всё обещают, - рассказывает Александр Голубцев, житель дома на улице Карла Либкнехта, 25. - Позвонишь, говорят: «Сегодня придём». Не приходят. И так вот в течение двух месяцев ничего не могу добиться.

После многочисленных попыток, которые потерпели крах, мужчина попросил помощи у дочерей. Ольга Александровна решила обратиться выше. После письменного заявления в общественную приёмную партии «Единая Россия» общественники, пообещали жильцам, что окажут содействие. Однако, пока и не помогли повлиять на управляющую компанию.

- Мы написали в Госжилинспекцию жалобу. Они пришли, замеры сделали. А потом я звонила, спрашивала, будет ли отопление. Они сказали: вы не надейтесь на отопление, потому что это очень длинная процедура, - рассказывает Ольга Штыкова, дочь Александра Голубцева. - Сейчас им выдадут предписание, что эта компания не работающая. Что на них уже целая кипа жалоб, вплоть до того, что уже были суды, были предписания судов. Они их не выполняют.

У собственников квартиры есть своя версия событий. Они уверены, что проблема кроется в трубах, а точнее, в засоре, который произошёл ещё в начале отопительного сезона. Впрочем, у управляющей компании таких точных ответов нет, по мнению коммунальщиков, причин может быть много.

- Возможно, что просто не хватает тепла на входе, - говорит Денис Высоцкий, начальник технического участка. - Запросим у поставщика тепла увеличить диаметр сопла на бойлере. Тем самым увеличится температура подачи и, соответственно, температура должна подняться. Управляющей компанией были проведены работы по замене задвижек, установили новые трубы…

Впрочем, сами жильцы никаких работ, проводимых коммунальщиками, не видели и теперь намерены обращаться к её руководству. Если визит не принесёт никаких результатов, то замерзающие жильцы дома намерены идти дальше.

А пока за ходом развития коммунального апокалипсиса будет пристально следить съёмочная группа «Арктик-ТВ».