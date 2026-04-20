В центре Мурманска продолжают обновлять старые коммунальные сети

В настоящее время на площади Пять Углов прокладывают новый участок канализационной сети.

В центре города напротив гостиницы «Меридиан» специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» модернизирует систему водоотведения. Общая протяжённость трассы составит 307 метров. На месте работают две каналопромывочные машины, которые постоянно откачивают сточную воду.

Старая труба была проложена ещё в советские времена, поэтому неудивительно, что произошла авария. И так случилось, что именно в этом месте через две недели в рамках реконструкции площади планировалось вскрывать асфальт.

В «Мурманскводоканале» приняли решение до начала работ по реконструкции переложить проблемный участок трубопровода.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Началась утечка на канализационной трубе. Ей уже 80 лет. Это классная чугунная труба времён Советского Союза. Реально хорошая труба, хорошего качества, но произошла утечка, соответственно, нам пришлось там рыть котлован. Мы вышли на аварийные работы, но, независимо от этого, на площади Пяти Углов сейчас будут проводиться большие работы по её реконструкции».

Сейчас работы ведут в ограждённом котловане. Здесь будет проложена труба из полиэтилена низкого давления. Материал современный, устойчивый к коррозии, практически вечный. Работы идут в плановом режиме, но повод для беспокойства есть. Были случаи, когда дети и подростки пытались проникнуть за ограждения, срывали сигнальные ленты. Специалисты предупреждают - это опасно. Ведь есть риск получить травмы.

Пока старую трубу меняют, канализацию не отключают — стоки постоянно откачивают специальные машины. Как только новую трубу проложат, необходимость в откачке отпадёт.

Алексей Гайнулин, мастер канализационных сетей: «У нас в работах задействованы семь слесарей и шесть машин спецтехники. Два каналопромывочные автомобиля, экскаватор, самосвал и фургоны».

Завершить замену трубы специалисты «Мурманскводоканала» планируют до середины мая. Они работают в две смены, чтобы успеть до выхода строителей, которые скоро начнут реконструировать площадь.