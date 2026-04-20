В центре Мурманска продолжают обновлять старые коммунальные сети
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.26 19:30

В центре Мурманска продолжают обновлять старые коммунальные сети

В настоящее время на площади Пять Углов прокладывают новый участок канализационной сети.

В центре города напротив гостиницы «Меридиан» специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» модернизирует систему водоотведения. Общая протяжённость трассы составит 307 метров. На месте работают две каналопромывочные машины, которые постоянно откачивают сточную воду.

Старая труба была проложена ещё в советские времена, поэтому неудивительно, что произошла авария. И так случилось, что именно в этом месте через две недели в рамках реконструкции площади планировалось вскрывать асфальт.

В «Мурманскводоканале» приняли решение до начала работ по реконструкции переложить проблемный участок трубопровода.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Началась утечка на канализационной трубе. Ей уже 80 лет. Это классная чугунная труба времён Советского Союза. Реально хорошая труба, хорошего качества, но произошла утечка, соответственно, нам пришлось там рыть котлован. Мы вышли на аварийные работы, но, независимо от этого, на площади Пяти Углов сейчас будут проводиться большие работы по её реконструкции».

Сейчас работы ведут в ограждённом котловане. Здесь будет проложена труба из полиэтилена низкого давления. Материал современный, устойчивый к коррозии, практически вечный. Работы идут в плановом режиме, но повод для беспокойства есть. Были случаи, когда дети и подростки пытались проникнуть за ограждения, срывали сигнальные ленты. Специалисты предупреждают - это опасно. Ведь есть риск получить травмы.

Пока старую трубу меняют, канализацию не отключают — стоки постоянно откачивают специальные машины. Как только новую трубу проложат, необходимость в откачке отпадёт.

Алексей Гайнулин, мастер канализационных сетей: «У нас в работах задействованы семь слесарей и шесть машин спецтехники. Два каналопромывочные автомобиля, экскаватор, самосвал и фургоны».

Завершить замену трубы специалисты «Мурманскводоканала» планируют до середины мая. Они работают в две смены, чтобы успеть до выхода строителей, которые скоро начнут реконструировать площадь.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять