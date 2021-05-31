День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.21 19:30
В центре Мурманска разгуливала мама-утка с выводком утят
Неожиданная встреча произошла на улице Марата. Утиное семейство – мама и пять малышей прогуливались, не боясь людей и проезжающих автомобилей.
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