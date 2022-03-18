ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О духовном развитии, или Трудности выбора сценария жизни выбратьСверхновая реальность рынка труда: прогнозы и тренды по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.22 19:30

В центре Мурманска состоялись массовые мероприятия в знак поддержки событий по присоединению Крыма и Севастополя к Российской Федерации

В начале 2014 года Республика Крым и город Севастополь присоединились к Российской Федерации. Это событие стало одним из самых значимым в современной истории нашей страны. Традиционно в честь праздника на площади Пять Углов Мурманска провели массовое гуляние.

16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором большинством голосов было принято решение о воссоединении этой территории с Россией. А уже 18 марта были подписаны необходимые документы, полуостров вернулся на историческую Родину.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Считаю необходимым поддержать Президента России. Сказать, Владимир Владимирович, мы с вами! И все, что сегодня происходит, мы переживём. Трудности закончатся. Наступит мир и все будет хорошо».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Действительно, после присоединения Крыма мы осознали, что мы великая держава. Мы действительно стали чувствовать себя иначе. И сегодня в этих условиях, что происходят на Украине, мы особо осознаем, от чего мы спасли Крым».

По всей стране сегодня отмечают это важное событие. Жители Мурманска традиционно собрались в центре города.

Перед участниками праздника выступали коллективы города и области. Артисты пели и танцевали на главной сцене Мурманска.

Участниками события стали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Они поздравили всех северян и гостей города с этим важным праздником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Россия никогда не бросала своих людей, защищала мирных жителей. И сегодня опять наши военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов в рамках специальной военной операции защищают наши интересы. Интересы наших людей, женщин и детей. Я горжусь тем, что мы – россияне защищаем наших людей. И ещё раз поздравляю всех с праздником!».

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «От русских всего мира хочу сказать спасибо русскому северу за вашу доблестную службу. За ваш труд. За ваш истинно русский характер. Россия – это северная держава. Мы все живём на севере. Мы все единый русский народ».

Отметим, что недавно в Госдуме предложили сделать 18 марта официальным выходным днём и посвятить его акциям «Русской весны».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире04:00«Фантастическое путешествие». Познавательная программа (12+)05:10«Ромео и Джульетта». Художественный фильм (12+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в объёмах инвестиций в основной капитал преобладают российские инвесторы-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 1,53 рубля, доллар снизился почти на 85 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика