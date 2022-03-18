В центре Мурманска состоялись массовые мероприятия в знак поддержки событий по присоединению Крыма и Севастополя к Российской Федерации

В начале 2014 года Республика Крым и город Севастополь присоединились к Российской Федерации. Это событие стало одним из самых значимым в современной истории нашей страны. Традиционно в честь праздника на площади Пять Углов Мурманска провели массовое гуляние.

16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором большинством голосов было принято решение о воссоединении этой территории с Россией. А уже 18 марта были подписаны необходимые документы, полуостров вернулся на историческую Родину.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Считаю необходимым поддержать Президента России. Сказать, Владимир Владимирович, мы с вами! И все, что сегодня происходит, мы переживём. Трудности закончатся. Наступит мир и все будет хорошо».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Действительно, после присоединения Крыма мы осознали, что мы великая держава. Мы действительно стали чувствовать себя иначе. И сегодня в этих условиях, что происходят на Украине, мы особо осознаем, от чего мы спасли Крым».

По всей стране сегодня отмечают это важное событие. Жители Мурманска традиционно собрались в центре города.

Перед участниками праздника выступали коллективы города и области. Артисты пели и танцевали на главной сцене Мурманска.

Участниками события стали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Они поздравили всех северян и гостей города с этим важным праздником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Россия никогда не бросала своих людей, защищала мирных жителей. И сегодня опять наши военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов в рамках специальной военной операции защищают наши интересы. Интересы наших людей, женщин и детей. Я горжусь тем, что мы – россияне защищаем наших людей. И ещё раз поздравляю всех с праздником!».

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «От русских всего мира хочу сказать спасибо русскому северу за вашу доблестную службу. За ваш труд. За ваш истинно русский характер. Россия – это северная держава. Мы все живём на севере. Мы все единый русский народ».

Отметим, что недавно в Госдуме предложили сделать 18 марта официальным выходным днём и посвятить его акциям «Русской весны».