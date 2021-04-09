В центре Мурманска столкнулись три автомобиля. «УРАЛ» попедил!

На повороте у дома № 11 по улице Челюскинцев иномарка «Митсубиси», микроавтобус «Форд» и машина марки «УРАЛ» с краном-манипулятором попали в ДТП на проезжей части. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

В результате аварии пострадал один человек. Судя по кадрам, которые распространили по интернету, больше всего досталось именно внедорожнику. Его, по предварительной информации, и задел грузовик. Легковую машину смяло как консервную банку, а вот сам «УРАЛ» отделался лёгкими царапинами на бампере.