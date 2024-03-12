В центре Мурманска заработала любимая многими ярмарка, посвящённая 8 Марта и Масленичной неделе

Весенняя ярмарка на улице Воровского начала свою работу! Яркая, красивая, с фотозоной, флажками и ветками мимозы – сюда хочется походить.

Валерия Ющенко, ведущий специалист АНО «Спорткульт 51», организатор ярмарки: «В наших торговых рядах представлено очень много различных сувениров, причём, наши ребята делают их своими руками. Плюс, работает арктическая кухня, где можно отведать блинчики с морошковым вареньем».

И здесь точно есть чем заняться, уж поверьте! Например, в куполе каждый день проходят мастер классы для детей, а в «Почтовом домике» бесплатно можно отправить открытку в любую часть нашей страны – родным или друзьям.

Настроение у горожан на ярмарке воодушевлённое и по-настоящему весеннее.

- Здорово, всё здорово. Свежий воздух, хорошая погода. Всех - с праздником!

- Ярмарка замечательная. Я зашла, а мне сразу цветочек подарили.

- Очень хорошо - красивая весенняя ярмарка. С праздником вас!

- Мне очень понравилось, очень красиво, люблю мимозы.

- Классно, что мы здесь побывали. Очень понравился дизайн-кот и украшения из мимозы. Мы не ожидали, что так много цветов будет на севере. - А откуда вы к нам приехали?

- Из центральной России: я - из Калуги, Полина – из Смоленска.

Впереди ещё много активностей, посвященных Масленичной неделе.

Валерия Ющенко, ведущий специалист в АНО «Спорткульт 51», организатор ярмарки: «На следующих выходных – 16 и 17 марта будет очень насыщенная программа. Будет чаепитие, мы будем бесплатно раздавать блинчики с различными топингами. Будет интерактив для деток».

Ярмарка будет работать до 17 марта с 12 до 20 часов.