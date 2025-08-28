В центре Мурманска заработала тематическая ярмарка «На севере – учиться!»

Гостей приглашают провести последние выходные лета в сопровождении творческих мастер-классов, вкусных угощений и музыкальных выступлений.

1 сентября – День знаний, поэтому встречать его, как и подобает в настоящий праздник, нужно с радостным настроем. В центре города на улице Воровского открылась традиционная ярмарка «На Севере – учиться!». Посетителей ждут тематические фотозоны, игровые площадки и торговые ряды, где можно приобрести школьные принадлежности, сувениры с северной тематикой и товары ручной работы. Также гостей порадуют уже полюбившиеся блюда арктической кухни.

Для юных северян подготовлена большая развлекательная программа и разнообразные мастер-классы. Викторины, творческие поделки, IT площадка.

В первый день ярмарки ребята пришли в купол заниматься чтением.

Максим Стасюк, ведущий мастер-класса: «На сегодняшнем мастер-классе мы вспоминали, почему читать важно и весело… Мы зашли нетрадиционным способом, мы не просто читали распечатки, а играли. Игровая деятельность помогает деткам включаться в работу. Я сам люблю читать и пытаюсь детям прививать это. Надеюсь, что сегодня они ушли с пониманием, что читать это не только полезно, но и интересно».

Такие насыщенные и интересные встречи дарят детям положительные эмоции и мягко готовят ребят к началу учебного года.

Никита Тетеркин, участник мастер-класса:

- В какой ты идешь класс?

- Я иду в первый класс в пятую гимназию города Мурманска.

- Хочешь в школу?

– Да. Я думаю, что там очень интересно и увлекательно.

Родителям такой позитивный настрой у ребят следует поддерживать. А само 1 сентября наполнить праздничной и радостной атмосферой.

Кристина Веко, психолог: «Мы собираемся с семьей, сделаем фотосессию на телефон или с фотографом. Покупаем торт или идём в кафе… У ребёнка должно сложиться базовое ощущение, что это праздник, а не эмоции: «О, боже мой, опять эта школа», как в роликах из интернета. Пусть для ребёнка это будет счастьем».

Ярмарка в центре Мурманска будет открыта до 1 сентября включительно. А 30 августа её дополнит музыкальная программа.