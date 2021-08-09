В центре Мурманске появились велодорожки

Широкую пешеходную часть проспекта Ленина разделили на полосы.

Сплошная двойная линия, совсем как на проезжей части, и особые символы указывают для участников движения, где и на чём можно теперь перемещаться. Велосипедисты и самокатчики сразу переместились на специальные дорожки.

Но многие по старой привычке так и гуляют по всей ширине тротуара. Впрочем, любителям двухколесной техники такое решение уже пришлось по вкусу.