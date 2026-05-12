В Центре «На Севере – жить!» открыли первую профессиональную смену «МедиаМаяк»
Во время обучения ребята получат навыки важные для медиаиндустрии. Обучение организовано по проектным трекам: журналистика, блогинг, операторское и сценическое мастерство, информационная безопасность.
В программе задействованы более 20 экспертов федерального и регионального уровня: действующие журналисты, медиапродюсеры, блогеры.
В финале смены команды защитят 10 медиапроектов. А после обучения эксперты продолжат сопровождать ребят в их реализации.
Лучшие материалы будут опубликованы в региональных СМИ под авторством создателей.