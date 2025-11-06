В Центре «На Севере – жить» с сюрпризом стартовал второй модуль для участников программы «Герои Севера»

Уже несколько месяцев военнослужащие, ветераны боевых действий обучаются на будущих управленцев.

Кадровая программа «Герои Севера» адаптирует участников СВО к гражданской жизни и помогает им реализовать потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Этот региональный проект, аналог федеральной программы «Время героев».

Второй модуль было решено начать в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить». И там семьи участников подготовили сюрприз - они приехали на площадку раньше супругов.

Кристина Бухтиярова, жена участника программы «Герои Севера»: «Во-первых, хочу увидеть супруга, совместно отметим этот праздник».

Это непростая учёба отнимает много личного времени. Конечно, для жён военнослужащих, привыкших к командировкам и частому отсутствию мужей, такая жизнь уже привычна. Именно поэтому они не смогли упустить возможность встретиться с любимыми защитниками.

Ирина Батенко, жена участника программы «Герои Севера»: «Видимся мы действительно редко … Хочу окунуться немножечко в их учебный процесс».

Елизавета Михеенко, жена участника программы «Герои Севера»: «Он действительно вовлечен в учёбу. Она время у мужа отнимает прилично».

Кульминационный момент: долгожданная встреча. И приятный сюрприз от вторых половинок удался.

Василий Бухтияров, участник программы «Герои Севера»: «Это неожиданно для меня!».

Марк Михеенко, участник программы «Герои Севера»: «Приятно было увидеть … Очень крутые эмоции, шикарно всё, я доволен».

Вместе семьи смогли поучаствовать в командных играх: они рисовали, развивали сплоченность и весело проводили время.

Для военнослужащих такой день был очень важен, учитывая начало новой образовательного модуля программы «Герои Севера».

Новый этап посвящён вопросам экономики и финансов. Открыть его приехал глава региона Андрей Чибис. Он рассказал, что будущие госслужащие скоро изучат систему бюджетных отношений в регионе, проанализируют государственную экономическую политику. На тренингах и деловых играх усилят навыки, связанные с креативным мышлением, а также рассмотрят специфику делегирования на государственной службе.