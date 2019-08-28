В центре наших усилий должен быть человек - Борис Тарасов

В Мурманске состоялось заседание выездной сессии в рамках подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Во встрече приняли участие представители органов исполнительной власти Мурманской области, общественных организаций и бизнес сообщества.

Выездная сессия, которая состоялась в областном правительстве, открыла цикл встреч, посвященных развитию Арктического региона и обеспечению национальной безопасности. По оценке экспертов МГУ, Мурманска область занимает лидирующую позицию в рейтинге развития регионов Крайнего Севера. Однако сейчас самое время переходить на новую ступень, менять и дорабатывать стратегию. Директор Проектного офиса развития Арктики считает, что основной должна стать концепция устойчивого развития, которая будет направлена в первую очередь на жителей нашего регионов.

«В центре наших усилий должен быть человек, - считает Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики. - Эта концепция называется антропоцентрической. Это значит, что наши усилия в социальной сфере, в экономической сфере и в сфере охраны окружающей среды должны быть направлены на повышение уровня жизни людей, каждого конкретного человека».

Однако всем участникам встречи понятно, что реализация любого проекта требует вложений. Необходимо дорабатывать и создавать новые транспортные узлы, уделять ещё большее внимание экологии – а это всё средства. И если в советское время было достаточно государственного финансирования, то сейчас ситуация иная.

«Для того, чтобы у нас был успех второй волны, нам необходимо приходить к новой экономической модели, - говорит Андрей Иванов, эксперт Проектного офиса развития Арктики. - Эта экономическая модель должна предполагать и участие государства, и участие крупных компаний, и поиск синергетических эффектов».

В заседании выездной сессии приняли участие представители бизнес сообщества, многие из которых уже вносят свою лепту в развитие региона. Но именно такие встречи позволяют откорректировать вектор движения, позволяют обратить внимание на другие сферы жизни и даже найти единомышленников в лице экологов, общественников и правительства.