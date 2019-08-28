В Мурманскую область поступила вакцина против гриппа для вакцинации детей и беременныхНа арктический шельф ведомства хотят пустить всех. Решение за президентом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.19 19:30

В центре наших усилий должен быть человек - Борис Тарасов

В Мурманске состоялось заседание выездной сессии в рамках подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Во встрече приняли участие представители органов исполнительной власти Мурманской области, общественных организаций и бизнес сообщества.

Выездная сессия, которая состоялась в областном правительстве, открыла цикл встреч, посвященных развитию Арктического региона и обеспечению национальной безопасности. По оценке экспертов МГУ, Мурманска область занимает лидирующую позицию в рейтинге развития регионов Крайнего Севера. Однако сейчас самое время переходить на новую ступень, менять и дорабатывать стратегию. Директор Проектного офиса развития Арктики считает, что основной должна стать концепция устойчивого развития, которая будет направлена в первую очередь на жителей нашего регионов.

«В центре наших усилий должен быть человек, - считает Борис Тарасов, генеральный директор Проектного офиса развития Арктики. - Эта концепция называется антропоцентрической. Это значит, что наши усилия в социальной сфере, в экономической сфере и в сфере охраны окружающей среды должны быть направлены на повышение уровня жизни людей, каждого конкретного человека».

Однако всем участникам встречи понятно, что реализация любого проекта требует вложений. Необходимо дорабатывать и создавать новые транспортные узлы, уделять ещё большее внимание экологии – а это всё средства. И если в советское время было достаточно государственного финансирования, то сейчас ситуация иная.

«Для того, чтобы у нас был успех второй волны, нам необходимо приходить к новой экономической модели, - говорит Андрей Иванов, эксперт Проектного офиса развития Арктики. - Эта экономическая модель должна предполагать и  участие государства,  и участие крупных компаний, и поиск синергетических эффектов».

В заседании выездной сессии приняли участие представители бизнес сообщества, многие из которых уже вносят свою лепту в развитие региона. Но именно такие встречи позволяют откорректировать вектор движения, позволяют обратить внимание на другие сферы жизни и даже найти единомышленников в лице экологов, общественников и правительства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
24.08.19 21:46
Прощай... В Питере нельзя было, а "В Мурманске - ЖИТЬ!"... «Прощай, оружие!» - роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году.
Комментарий к новости:Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска к месту постоянного базирования
Д.О. Вернер
22.08.19 21:12
Во здорово: выдавать обязанности за ПОДАРКИ! "Подарили вторую жизнь детскому саду..."
Комментарий к новости:Подарили вторую жизнь детскому саду № 97
Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:15«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики снижают цены на бензин, а на АЗС упорно их держат-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 15 копеек, евро – почти на 5 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики отремонтировали более 50 км самой протяжённой ЛЭП Колэнерго-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газЮрий Трутнев торопится заработать на богатствах Арктики-PRO ЗаконыМинпросвещения разработало правила этики для учителей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 313 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика