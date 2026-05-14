В Центре научно-технологического творчества «Родина» чествовали сильнейших спортсменов Заполярья

Им вручили знаки и удостоверения звания «Мастер спорта России». В рамках торжественной церемонии состоялось и вручение золотых знаков и удостоверений ГТО.

В 2025 году заполярные спортсмены продемонстрировали отличные результаты на всероссийских и международных соревнованиях. На церемонии вручения знаков и удостоверений «Мастер спорта России» отметили их высокие достижения и выразили благодарность каждому, кто прославляет Мурманскую область и нашу страну.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Это звание, которое на всю жизнь!».

В этом году звания мастер спорта удостоены 19 человек. Среди награждённых и Елизавета Максимова. Норматив по художественной гимнастике она выполнила на чемпионате Северо-Западного федерального округа и всероссийских соревнованиях. В спорте девушка уже 13 лет и на достигнутом не собирается останавливаться.

Елизавета Максимова, мастер спорта России по художественной гимнастике: «Такая гордость, выражаю благодарность тренерам. Родители весь путь прошли вместе о мной. Есть соревнования, к которым долго готовишься, проходят не очень гладко, хочется бросить… Но понимаешь, что цель не достигнута, выдыхаешь и снова на тренировочку».

Активно развивается и массовый спорт в нашем регионе. С момента возрождения комплекса ГТО в Мурманской области уже 23 тысячи человек выполнили нормативы на знаки отличия. По итогам прошлого года наш регион вошёл в десятку лидеров России по развитию спорта.

Анна Головина заместитель губернатора Мурманской области: «Это результат планомерной работы, это большая работа правительства, Минспорта, тренерского состава и спортсменов, которые ещё и подают пример подрастающему поколению».

На церемонии награждения спортсменам вручили золотые знаки и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».