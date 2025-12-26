День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.25 19:30
В центре областного центра заработал зимний праздничный городок
Центральная площадь Мурманска превратилась в место волшебства и сказки. На площади у «Меридиана» юных северян ждёт карусель у главной новогодней ёлки, а в ледяном избушке Деда Мороза каждый ребёнок сможет посидеть на хрустальном троне и загадать заветное желание.
Продолжает работу новогодняя ярмарка «На Севере – тепло» на улице Воровского, где есть фуд-корт, сувенирные лавки, почтовый домик, тематическая фотозона и лабиринт. Ярмарка будет работать до конца новогодних праздников.
Развлекательная программа пройдёт 28 и 29 декабря с 17.00 до 19.00, 1-3 января - с 16.00 до 17.30.
А как только температура воздуха позволит льду застыть, в сквере на Ленинградской улице заработает бесплатный каток.
