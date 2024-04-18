В центре образования «Лапландия» прошло закрытие турнира «Что? Где? Когда?» для школьников 9-11 классов

Знатоки со всей Мурманской области столкнулись в интеллектуальной дуэли на основе внеурочного курса «На Севере – жить».

Турнир по «Что? Где? Когда?» собрал в Мурманске 14 команд юных знатоков из разных городов региона, победивших в муниципальных этапах игры, в основу которой лёг внеурочный курс по краеведению.

Владислав Шмелев, капитан команды «Полярные звёзды»: «Нашли много информации о Мурманской области, об истории Мурманской области. И мы очень хорошо подготовились, мы знаем о ней практически всё».

По словам организаторов, команды собрались опытные, поэтому игра получиться динамичной и захватывающей с минимальным отрывом у лидера.

Владимир Васильев, капитан команды «Десяточка», г. Кандалакша: «Мы у всех выиграли в городе. Приезжали сюда на финалы. Наша команда с именем и с опытом. Мы ожидаем вопросы про Мурманскую область. А от финала ожидаем только победы!».

Оценивать ответы ребят предстоит бывалым судьям. Председатель жюри турнира Александр Челтыбашев, который является заядлым игрок ом в «Что? Где? Когда?». Он участвовал в составлении вопросов для турнира.

Александр Челтыбашев, председатель жюри турнира: «Много вопросов на логику, на которые можно, зная некоторые косвенные факторы, оценить, прийти к выводам и дать нужный ответ. Несмотря на то, что не все вопросы будут простыми, сразу скажу, они не должны вызвать большое затруднение у школьников».

Шесть лучших команд будут награждены памятными призами и подарками, а также путевками в Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить». Тройка лидеров среди сборных получит путевки на экскурсию по Мурманской области, а победитель ещё и «Хрустальную сову».