В Центре образования «Лапландия» провели торжественную церемонию награждения победителей и призёров регионального чемпионата «Абилимпикс»

«Абилимпикс» - это национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В Мурманске его проводят с 2016 года.

В этот раз 290 человек приняли участие в чемпионате. Среди них 24 специалиста, 89 школьников и 157 студентов. Впервые к состязанию присоединились участники специальной военной операции.

Максим Васильков один из таких конкурсантов, который пришёл на «Абилимпикс», чтобы показать, как проходит его адаптация на гражданке.

Максим Васильков, участник чемпионата «Абилимпикс»: «Есть такие моменты, когда ты не знаешь, с чем сталкиваешься. Работа сложная, после участия в СВО получил ранение. С одной рукой тяжело работать. Ну, в принципе, надеюсь, что всё получилось».

Чемпионат проводят в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Конкурсантов оценивали 158 экспертов. Участники демонстрировали свои способности в колледжах, вузах и других площадках. В этом году в чемпионате появились новые компетенции: «Декоративные работы» и «Переводчик». Для победителей и призёров предусмотрены денежные премии.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «По решению главы региона предусмотрены денежные премии до 20 тысяч рублей. Но самое главное, не деньги, которые получат ребята, а внимание и возможность самореализоваться и проявить свои лучшие качества. А мы их во всем поддерживаем и будем продолжать поддерживать».

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Здесь нет проигравших в этом конкурсе, потому что каждый из участников уже является победителем. В первую очередь, над самим собой, а во вторую очередь, это пример для всех остальных ребят, для взрослых. Мы видим, что у нас не только увеличивается количество компетенций, которые участвуют в конкурсном отборе, но и увеличивается количество участников».

Призёры регионального этапа представят Мурманскую область на соревнованиях всероссийского уровня.