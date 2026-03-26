В Центре образования «Лапландия» в Мурманске состоялся кадетский бал

Учащиеся кадетских школ, классов и военизированных объединений из Мурманска, Североморска, Александровска и Кандалакшского округа показали своё мастерство в танце.

В актовом зале на время стерлась грань между эпохами. Вальс сменяется кадрилью, а строгие мундиры кружат в танце с воздушными бальными платьями. Для юношей и девушек региональный кадетский бал не просто хореографический вечер, а настоящий экзамен. Репетиции, подбор костюмов, знание этикета — мелочей здесь не бывает.

Екатерина Кошелева и Максим Грудин, участники кадетского бала: «Как будто на бале каком-то, в сказке. Безумно волнуюсь, но безумно интересно. Держимся. Самое сложное - это синхронность, но я думаю, у нас всё получится».

Оценивало выступления жюри — ведущие балетмейстеры и хореографы ведущих коллективов области, а также представители силовых структур. В программе бала — фигурный вальс, «Сударушка», Московская кадриль, русский лирический, полька-тройка и ручеек. Но главное испытание для участников — не просто знание движений, но и умение держать осанку, соблюдать церемониал и передать эмоции в танце.

Юлия Можейко, балетмейстер, председатель жюри: «Мы готовим пары технически и в тоже время эстетически, чтобы они могли подать себя. Красиво подать, это очень важно. Бывает, что приходят тихие, замкнутые, а потом раскрываются, становятся очень яркими личностями на сцене».

Для пары из Кадетской школы Мурманска — Марии и Максима этот бал стал первым. Признаются, испытание волнительное, но они уверены в своей подготовке, ведь приступили к занятиям и репетициям ещё осенью.

Мария Плюснина и Максим Брадин, участники кадетского бала: «В процессе подготовки быстро нашли друг с другом общий язык».

А пара Льва и Василисы демонстрирует изящные движения фигурного вальса: «лодочку», вращения и повороты. У юных танцоров есть чему поучиться.

Василиса Чибисова, участница кадетского бала: «Это очень красиво, и я чувствую себя диснеевской принцессой».

Лев Вулла, участник кадетского бала: «Я считаю, что каждый мужчина должен уметь танцевать, тем более, это важно для офицера, который должен уметь пригласить даму на офицерском балу и не волноваться».

Педагоги отмечают, что в танце мальчики учатся вниманию и выправке, а девочки — нежности и доверию.

Ольга Минкова, руководитель хореографического коллектива «Улыбка», г. Кандалакша: «Это партнёрство, умение почувствовать настроение партнёра. От кавалера – это выправка, внимание к даме, а у девочки - нежность, послушность, ведёт всё-таки партнёр».

Кадетский бал – красивая традиция русской офицерской культуры. А умение держать спину и вести партнёршу в вальсе воспитывает не меньше, чем строевая подготовка.

Юрий Бояркин, председатель почётного жюри: «Это хорошее мероприятие продолжает нашу историю и приучает молодёжь к прекрасному».

Современные кадетские балы и спустя годы сохраняют атмосферу утончённости и элегантности. В этом году событие собрало более 90 участников, которые сделали шаг в мир искусства и традиций.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кровожадный санкционный оскал цивилизованной Европы, или Создаём будущее технологической независимости России
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

