В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманска отметили День среднего профессионального образования

Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Мурманского строительного колледж имени Момота распахнул свои двери для мурманчан первого сентября 2022 года. А в последний день сентября, в стенах центра отпраздновали День профессионального образования.

В мурманском колледже на улице Инженерной, 2 прошла приуроченная к празднику презентация Центра опережающей профессиональной подготовки.

Центр опережающей профессиональной подготовки на базе Мурманского строительного колледж имени Момота распахнул свои двери для мурманчан первого сентября 2022 года. А в последний день сентября, в стенах центра отпраздновали День профессионального образования.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Система среднего профессионального образования в Мурманской области стремительно меняется. И это благодаря, в том числе, государственной поддержке, поддержке правительства Мурманской области. Но и наши колледжи вкладываются в это дело для того, чтобы создать необходимые условия для подготовки вчерашних школьников - будущих специалистов, в которых нуждается экономика нашего региона».

Призванный популяризировать профтехобразование центр представляет собой учебную площадку новейшего образца, оснащенную современной компьютерной и интерактивной техникой. Среди новых технологий: лекторий, коворкинг-пространство, медиазона, зона проектной деятельности, аудитории-трансформеры, а также флипчарты, видеостудия, видеостена и даже очки виртуальной реальности. Внедрение Цифровой образовательной платформы позволит студентам сочетать как очный, так и дистанционный формат обучения.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Достаточно современное пространство и надо сказать, что ЦООП – это не только пространство, но и сервис, который представлен здесь».

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации – центр это, своего рода, агрегатор возможностей для молодых людей, школьников и лиц более старшего возраста. Площадка может помочь построить индивидуальную образовательную траекторию.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Смысл создания этого центра заключается в том, что необходимо создать систему профессиональной подготовки, которая работающая. Очень удобную для физических лиц, для тех, кто работает на предприятии. Запланировано создание платформы, через которую происходит взаимодействие. Для того, чтобы люди могли зайти, увидеть все программы, которые предлагают всеми учебными центрами, колледжами Мурманской области, выбрать эту программу, сравнить, увидеть по цене, записаться, а потом реализовываться».

Программа праздника была насыщенная: после экскурсии по новому центру, в актовом зале колледжа организовали награждение призёров и победителей чемпионата северных профессий, который завершился в августе. Подытожила всё дискуссия о проблемах при трудоустройстве выпускников.

Планируется, что ежегодно в мастер-классах, лекциях с работодателями, очных и дистанционных занятиях в центре будут принимать участие не менее 4000 человек.