В Центре опережающей профессиональной подготовки прошёл конкурс мастерства среди электрогазосварщиков АО «Мурманэнергосбыт»

Испытания проходят в два этапа на площадке строительного колледжа в Мурманске. На теоретической части нужно ответить на вопросы о профессии, после участники преступают к практическому заданию.

Профессия электрогазосварщика — это не просто работа с металлом. Это труд, требующий точности и внимания к деталям. Благодаря знаниям и ответственности таких мастеров обеспечивается бесперебойная работа предприятий и объектов, например, в сферах энергетики, коммунального хозяйства. Лучших специалистов в этом деле АО «Мурманэнергосбыт» собрал конкурс профессионального мастерства.

Алла Истомина, заместитель губернатора - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «Это одно из важнейших событий для нашего региона, потому что «Мурманэнергосбыт» - одно из крупнейших теплоснабжающих предприятий, в его составе трудится 3500 человек и одна из важней профессий - это электрогазосварщик. Без него не обходятся ни одни строительные работы, ремонтные работы, модернизация котельных… Для нас это возможность восхититься людьми, которые посвятили себя этой сложной профессии».

Испытания проходят в два этапа на площадке строительного колледжа в Мурманске. На теоретической части нужно ответить на вопросы о профессии, после участники преступают к практическому заданию.

Алексей Тихонов, ведущий инженер АО «Мурманэнергосбыт»: «Практический этап состоит из сварки конструкции из двух швов: стыкового и …в потолочном пространственном положении… Сварщикам надо выполнить вот такую конструкцию».

Электрогазосварщик Никельского участка Алексей Варламов принимает участие в конкурсе в первый раз, но с заданием справляется играючи. Ведь с такой работой мастер сталкивается каждый день.

Алексей Варламов, электрогазосварщик 4 разряда Никельского участка филиала «Александровская теплосеть» АО «Мурманэнергосбыт»: «Две небольшие трубочки в стык приварил вертикально, ничего сложного».

- Это для вас уже обычная и лёгкая работа?

– Да, совершенно верно. Профессия требует определенного навыка. Мне она нравится, люблю, обожаю её. Лет пять уже примерно работаю.

Помимо сотрудников АО «Мурманэнергосбыт» продемонстрировать мастерство решили и студенты колледжа Момота, которые только учатся этому ремеслу.

Надежда Бессонова, и.о. директора Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Мурманский строительный колледж в 2025 вошёл в федеральный проект «Профессионалитет». В соответствии с ним мы создаём мастерские по сварочному производству и переформатируем работу с работодателями, поэтому мы чаще привлекаем работодателей для проведения встреч с нашими студентами. В сегодняшнем конкурсе участвуют два наших студента, мы надеемся, что они покажут достойные результаты».

Алексей Богданов, мастер производственного обучения Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Любой опыт зависит от трудочасов. Чем больше времени студент проведёт за занятием сваркой, тем лучшим он станет специалистом».

По итогам двух этапов конкурса будут выбраны лучшие электрогазосварщики, которые в качестве награды получат денежную премию.