В Центре опережающей профессиональный подготовки состоялся конкурс мастерства среди электротехнического персонала компании «Мурманэнергосбыт» и студентов Мурманского строительного колледжа имени Момота

Приветствовали участников не только руководители предприятия, но и представители областного правительства. Что лишний раз подчеркивает важность и нужность высококвалифицированных рабочих в отрасли.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Мы действительно сумели сделать традиционным конкурс профмастерства. Сегодня мы испытываем нехватку рабочих рук на предприятии, а такие конкурсы - возможность рассказать о рабочих местах о том, как можно повышать свой профуровень».

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Теория - это одно, а практика - это другое. Все ресурсоснабжающие предприятия говорят, дайте нам людей, а мы им покажем, научим, всё будет хорошо».

Алёна Кузнецова, министр Государственного строительного и жилищного надзора Мурманской области: «Без людей не получится ничего. У нас в этом плане отрасль специфичная, так как не очень много людей к нам идёт. Но без них никогда ничего не будет, поэтому очень важно, что развивается конкурсы для тех, кто работает и трудоустраивается. Спасибо организаторам и тем, кто участвует».

Такие конкурсы среди представителей самых разных профессий, например, водителей, сварщиков, электромонтёров организуют регулярно. Для работодателя - это возможность поощрить своих работников и приглядеться к студентам. Как знать, может быть, среди них будущий главный энергетик или даже генеральный директор. Современные траектории образования этого не исключают.

Колледж имени Момота - кузница кадров для компании «Мурманэнергосбыт». В учебном заведении гордятся тем, что вчерашние выпускники регулярно становятся победителями конкурсов и занимают на предприятии ключевые должности.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Каждый год кто-то идет туда на работу, они продвигаются по карьерной лестнице, например, главный инженер - наш выпускник».

Юлия Князева, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «Он пришел к нам после девятого класса. Сначала я его учила как Юру Мигачева, и он получил профессию электромонтер. Потом он пошёл вверх, по лестнице вверх - в хорошем смысле».

Юрий Мигачёв, главный инженер АО «Мурманэнергосбыт»: «На сегодняшний день занимаю должность главного инженера крупного предприятия. География нашего предприятия - вся Мурманская область, 48 котельных, два электросетевых филиала, а также Заполярного и Никеля».

За первое место в этот раз соревновались 12 конкурсантов: три студента колледжа и девять сотрудников предприятия. Лучшие в профессии съехались из самых разных уголков Мурманской области – Ревды, Кандалакши, Североморска. Например, электромонтёр 4 разряда Юрий Иванов защищал честь Молочнинского участка Кольского района.

Электромонтёр - незаменимый специалист на любой котельной, от него зависит работа двигателей, насосного оборудования, автоматики и систем диспетчеризации. Даже, если не всем сегодня достались призовые места, но все мастера заслуживают уважения.