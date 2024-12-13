В Центре поддержки малого и среднего предпринимательства региона состоялась бизнес-конференция

В рамках мероприятия были награждены победители и лауреаты конкурса «Молодой предприниматель».

Торжественную церемонию в стенах центра «Мой бизнес» проводят уже второй год. В этом году событие объединило 120 человек. Начинающих предпринимателей, опытных и тех, кто только планирует открыть своё дело.

Екатерина Олысич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «У нас мероприятия организуют для всей области. И как показывает практика, наши областники, назовем их так, намного активней, чем мурманские люди».

Бизнес – дело тонкое, нужно уметь прощупать запрос получателей услуг, чтобы быть востребованным на рынке.

Екатерина Олысич, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области: «У нас много бизнеса относится к сфере креативных индустрий. Это дизайнеры, айти-технологии, производство одежды, пищевики. Их очень много. Потому что всё, что относится к красоте, можно сказать, что это креативные индустрии. У нас сейчас в айти-блоке очень развиваются нейросети. У нас проходят образовательные мероприятия по этой теме. И это одна из самых востребованных тем для посещения».

Всегда интересно наблюдать за успехами не только опытных бизнесменов, но и первыми шагами молодых. Сергей Фурзиков и Даниил Чернышев пример тому. Молодые люди ещё студенты, но уже думают о будущем и пытаются создать своё дело. В этом году они открыли свой бизнес. И, конечно, представили своё творение на конкурсе «Молодой предприниматель».

Сергей Фурзиков, молодой предприниматель: «Наш проект заключается в том, что мы хотели открыть кофейню самообслуживания в колледжах Мурманской области и вузах. У нас всё в процессе развития. Мы стараемся, надеемся, что всё получится».

Даниил Чернышев, молодой предприниматель: «Я, в основном, рассматриваю идеи, где по минимуму надо работать с персоналом - пассивный бизнес. Поэтому решили попробовать кофейню самообслуживания».

Ещё одна участница конкурса жительница Североморска Диана Замесова. Она вместе с мужем открыла в Мурманске танцевальную школу для детей и взрослых «Олимп». Девушка давно мечтала об этом и благодаря поддержке – всё осуществилось. А ещё она стала призёром конкурса «Молодой предприниматель».

Диана Замесова, молодой предприниматель: «Танцы все - народные, классические, современные. Для взрослых будут элементы фитнеса и так далее. Решилась я с помощью своей мамы, она меня поддерживает. Писали проект, отправляли. И я не думала, что будет какая-то победа, но получилось».

Такие конкурсы становятся отличным стимулом для молодых предпринимателей. А опытные коллеги-бизнесмены, участвующие в церемонии награждения, вдохновляют, делятся опытом и служат примером для подражания и вовлечения в предпринимательскую деятельность.