В Центре развития региона прошла 32 завершающая стратегическая сессия

Цикл отраслевых сессий закончили темой спорта.

В Мурманске завершился цикл стратегических сессий по актуализации плана «На Севере – Жить!». В течение почти двух месяцев во всех муниципалитетах проходили обсуждения идей дальнейшего развития региона. Тема спорта стала заключительной, но не наименее важной.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Хочу отметить, что все шесть столов, которые сегодня работают, у всех задания различные: на выработку решений по развитию детского спорта, юношеского спорта, молодёжного спорта, развития спорта для людей старшего поколения, на патриотическую тему и, конечно, на создание условий для всех категорий населения с тем, чтобы спорт был доступным, чтобы спорт стал нормой жизни для каждого северянина. И это, наверное, самое важное и самое главное».

Участники обсудили проблемные вопросы спортивной сферы региона, совместно искали пути их решения.

Иерей Валентин, благочинный Кандалакшского благочинного округа, духовник сборной команды Мурманской области на Александровых играх: «Моя роль: высказать мнение церкви, существующее. Оказать поддержку в выработке такого общего стратегического мнения, решения, как развивать спорт, цель занятия спортом. Помочь направить нам такие помыслы, чтобы спорт действительно стал национальным спортом, отечественным спортом, где бы все занимались и имели определенные направления жизни своей. Потому что спорт не оторван от жизни, он помогает нам жить».

Павел Чапланов, консультант управления культуры и спорта администрации ЗАТО город Североморск: «Тема нашего стола – это спорт начинается с семьи. Первый раунд уже прошёл, на котором мы обсуждали проблемные точки, которые касаются семейного спорта».

К обсуждению были подключены представители разных направлений деятельности, люди разных возраста и опыта. Только так, по словам организаторов инициативы, можно выработать правильное решение.

Иерей Валентин, благочинный Кандалакшского благочинного округа, духовник сборной команды Мурманской области на Александровых играх: «С молодёжью я работал. Очень радостно и приятно с молодёжью работать, потому что у молодёжи горят глаза, у них всё только начинается, всё впереди. Поэтому хочется своё плечо подставить и сказать какие-то важные слова. В моей группе приходится больше не молчать, а как бы направить немножко, и это получается без какого-то сопротивления. Они слушают, хотят, это очень радостно».

В обсуждении идей для проекта «На Севере – Жить!» приняли участие профильный министр, профессиональные эксперты, молодёжные организации и представители общественности.