В Центре развития волонтёрского движения Мурманска «Объединение волонтёрских центров» был дан старт акции «Подарок ветерану»

Она приурочена к 9 мая.

В Центре развития волонтёрского движения на улице Ломоносова Мурманска состоялся первый мастер-класс по изготовлению поделок. Их добровольцы создают под чутким руководством методиста.

Елизавета Розаева, специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтёрского движения: «Акция у нас началась в 2015 году. Ежегодно волонтёры своими руками изготавливают подарки для ветеранов. Идея акции заключается в том, что самый дорогой подарок – это подарок, сделанный своими руками».

Каждый год волонтёры придумывают новые идеи для подарков. В прошлые разы это были броши, рамки для фотографий, подушки. В этом году ребята делают футляры для очков. Это полезная, памятная и несложная в изготовлении вещь.

Владимир Стуканев, ученик школы №5 г. Мурманска: «Меня сюда привёл мой наставник и друг Даниил Канатчиков. Он мне предложил заниматься волонтёрством, мне понравилось. И я решил в это влиться. В наше время это важно, мы должны помнить о подвигах наших ветеранов. Им приято, а мы благодарим их».

Для волонтёров Центра и всех желающих до 30 апреля будут проходить мастер-классы по изготовлению футляров. Планируется сделать 50 уникальных подарков.

Никита Береговский, ученик школы №5 г. Мурманска: «Это очень приятное чувство, когда ты помогаешь человеку, который не может себе это сам себе сделать».

В мае подарки будут торжественно вручены ветеранам в рамках празднования Дня Победы.