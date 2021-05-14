В центре села Минькино обвалился асфальт

Вероятнее всего, это произошло из-за начавшегося паводка. Видео с места происшествия во «ВКонтакте» опубликовал местный житель Эдуард Алексеев.

По его словам, частичные провалы дороги на этом участке начались ещё в прошлом году. Тогда проблемные места засыпали щебнем, но это не помогло. Сейчас оставшееся дорожное полотно грозит обрушиться в любой момент.

Опасную территорию уже оградили. По словам автора ролика, службы обещали устранить последствия ЧП ближайшее время.