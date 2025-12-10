В Центре современного искусства провели ключевое событие для молодых предпринимателей Заполярья

Состоялся финальный демо-день акселератора «МАУ. Стартап». За победу в нём боролись 10 команд-лидеров.

Это уже третья акселерационная программа, реализуемая опорным вузом региона. С каждым годом тематика расширяется, а талантливых ребят, желающих воплотить свои идеи в реальность, становится больше. Тем более, когда у них перед глазами есть успешные примеры.

Например, Дарья Попова, победительница предыдущей программы, получила грант на проект по производству мурманского печатного пряника.

Дарья Попова, член организационной группы акселератора «МАУ. Стартап-2025»: «В студенческом стартапе получила 1 миллион рублей. Сейчас уже разрабатываем логотип и дизайн».

В акселераторе «МАУ. Стартап» приняли участие более 300 студентов, объединившихся в 46 команд. Из их числа после строгого отбора до финала дошли лишь 10 сильнейших. Именно они сегодня представили свои проекты жюри, в состав которого вошли эксперты, успешные предприниматели и индустриальные партнёры.

Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности Мурманского арктического университета: «Те работы, которые мы слушали, несомненно высокого уровня. Я уверен, что университет вместе с партнёрами поможет им развиться в первые стартапы».

Ольга Имбарышева, начальник отдела лицензирования и недропользования «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»: «Эта программа позволяет воплотить свои идеи и к концу своего образования прийти со своим проработанным пулом идей, возможно, уже с инвесторами».

Ребята три месяца работали над проектами в рамках перспективных рынков будущего: в пищевой и образовательной сферах, в области передовых производственных и инженерных технологий. Молодые предприниматели участвовали в интенсивных лекциях, практических воркшопах и консультациях с наставниками.

Дмитрий Нестеренко, проректор по образовательной деятельности Мурманского арктического университета: «Чтобы идти дальше, запускать стартапы, работать на благо родины, конечно, многим предстоит пройти большой путь, набивать шишки. Важно вставать, не сдаваться, идти дальше и это тот самый первый шаг».

Событие стало яркой демонстрацией потенциала молодёжи Мурманской области. По итогам программы определили трёх победителей, которые получат поддержку для дальнейшего развития своих идей. Ими стали команды: «Северная плитка», «Арктические кодокОтики» и «Тригон».