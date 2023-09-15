В Центре современного искусства «СОПКИ Арт» был дан старт VIII фестивалю «Вместе Ярче»

Церемония открытия фестиваля «Вместе Ярче» состоялась в онлайн-формате в режиме стрима, ведь программа этого года объединяет более 70 площадок в самых разных уголках Мурманской области.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы не зря создавали по программе «На Севере – жить» «СОПКИ». Сейчас «СОПКИ» - это флагманские площадки для проведения фестиваля. Фестиваль «Вместе Ярче» межмуниципальный, межотраслевой. Он посвящён энергосбережению, всему тому, что связано с физикой, наукой. Он расширяет свою палитру. «СОПКИ» идеально для этого подходят, что мы и видим в Мурманске».

Цель фестиваля - формирование бережного отношения к природе, экологическое воспитание, популяризация профессий теплоэнергетического комплекса, поэтому все эти годы его поддерживают крупные энергетические предприятия области.

Сергей Лупанский, заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: «В прошлом году мы привлекли на наш фестиваль порядка 7000 человек из десяти муниципалитетов. С каждым годом растёт число организаций, поддерживающих нас. Планируем, что людей в этом году будет больше, знаний будет больше».

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Коллектив «Мурманэнергосбыта» с 2018 года активно участвует в фестивале. Предприятие – образец по энергоэффективности. У нас работают программы нацеленные на экономию топлива, электроэнергии, воды, а также снижения негативного воздействия на окружающую среду. Мы очень заинтересованы в привлечении молодёжи на наше предприятие. Заинтересованы привлекать их внимание к проблематике энергосбережения».

На АО «Мурманэнергосбыт» работает молодёжный совет, который подготовил для участников фестиваля игру, она в том числе связана с историей котельных Кольского Заполярья. Победителям энергетики обещают призы.