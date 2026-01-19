Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» открыли выставку «Мир в твоих руках»

В экспозиции представлены работы, выполненные в рамках проекта «КерамикАрт», который позволил людям с ограниченными возможностями здоровья освоить гончарное ремесло в рамках выездной мастерской.

С октября по декабрь прошлого года под руководством опытных сотрудников мурманской арт-библиотеки авторы изделий изучали не только технику работы с глиной, но и историю гончарного дела. Этот проект познакомил участников с традициями народов севера и природным богатством Кольского полуострова, а также способствовал развитию принятия, солидарности и взаимного уважения к окружающему миру.

Анастасия Серова, автор проекта «КерамикАрт»: «У нас не должно быть никаких границ, мы всегда должны верить в себя. Если захотим, то сможем всё!».

Выставочное пространство было оформлено в короткие сроки, а вот подготовку самих изделий проводили в несколько этапов. На работу ушло от 3 до 5 недель.

Владимир Зевакин, заведующий отделом информации по культуре и искусству Мурманской областной научной библиотеки: «Мы помогали руководителям творческого процесса и авторам выставки».

Цикл мероприятий по изготовлению керамических шедевров состоял из четырёх мастер-классов. Участники проекта – северяне с инвалидностью - вместе с мастерами создавали посуду и фигуры с северным акцентом. Некоторым было непросто, но вдохновение помогало довести дело до конца. И всё прошло успешно, результат превзошёл ожидания.

По окончании выставки авторы смогут забрать свои изделия домой или при желании творцов они займут достойное место на экспозиции в Мурманском областном краеведческом музее.

Олеся Юхина, участник проекта «КерамикАрт»: «Хочу оставить эту работу в музее, чтобы её висели все».

Уникальные экспонаты будут украшать Центр современного искусства до 15 февраля. Вход на выставку свободный.

Комментарии

-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
