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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.24 19:30

В Центре современного искусства «СОПКИ21А» подвели итоги и наградили победителей регионального конкурса «Книга года»

Такое мероприятие проводят в Мурманске уже третий год подряд.

В конкурсе «Книга года» участвовали издания из фондов областной научной библиотеки, предоставленные в качестве обязательного регионального экземпляра в 2023 году. Набралось 60 книг, которые распределили по номинациям: «Господин оформитель», «Страна Мурманика», «Классная книга» и «Выбор читателей».

Светлана Баскакова, директор Мурманской областной научной библиотеки: «Если раньше мы объявляли конкурс и все желающие, кто издает краеведческие книги, нам подавали заявки, то с этого года у нас новое правило. Мы все книги, которые вышли о Мурманской области или на территории Мурманской области, мы включаем в конкурс самостоятельно. И среди книг, которые вышли в краеведческой тематике, мы включаем в шорт десяти лучших книг».

В состав конкурсной комиссии вошли эксперты в области книгоиздания, библиотечные, музейные и архивные специалисты, филологи, историки, краеведы, представители научного сообщества, книжной торговли, читатели библиотеки.

Татьяна Леонтьева, заведующая отделом краеведения Мурманской областной научной библиотеки: «Нам очень приятно, что появляются энциклопедические издания, такие как книга «Краеведческий мир Мурмана». Это очень замечательное издание. И как раз оно участвовало в конкурсе».

Лучшим изданием для детей и молодёжи стала книга «Чаепитие с чахкли» Екатерины Сафро, а «Автором года» назван Игорь Кольцов с произведением «Неудобный генерал».

«Книгой года» стала «Пейзажная живопись Кольского Севера», созданная Виталием Бубенцовым.

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