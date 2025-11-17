Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства
В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошёл двухдневный литературный фестиваль «КнигоЛёд»»

Встречи книголюбов были посвящены и российским, и советским защитникам Родины.

Как создается военная хроника, проза и поэзия, чем она отличается от литературы времён Великой Отечественной войны. Ответы на эти и другие сложные вопросы прозвучали в рамках фестиваля «КнигоЛёд» из уст литератора и кандидата филологических наук Марины Наумлюк.

Марина Наумлюк, лектор фестиваля «КнигоЛёд»: «Здесь очень широкий демократический ряд тех, кто пишет и художественную и документально-художественную прозу. Старшее поколение Юна Морец за 80, Александр Проханов за 80. У одного роман «Лемнер» вышел, другая пишет стихи наступательного характера. Очень много тех, кто получил свой голос, именно голос поэтический, голос писательский на фронте. Есть писатели – фронтовики».

По мнению лектора, жизненный опыт, полученный на линии соприкосновения боевых действий, переживания за родных и близких, а таже боевых товарищей заставляет рассказывать о том, что происходит на фронте.

Марина Наумлюк, лектор фестиваля «КнигоЛёд»: «Цензура, по сравнению с тем, что было 80 лет назад, благосклонна к этим текстам, потому что они часто натуралистические, часто бывают с элементами безысходной какой-то тоски и печали, а тема победы не звучит романтично».

Рассказать о том, насколько тяжело даётся победа приехали не только литераторы, изучающие книги, написанные военнослужащими, но и сами участники боевых действий. Именно там, «за ленточкой», свои стихи писал поэт и драматург Михаил Червяков. Он поделился с участниками встречи, чем вдохновляется в моменты творческого порыва.

Михаил Червяков, поэт из Липецка, участник фестиваля «КнигоЛёд»: «Мне очень важно находиться среди людей. Мне важна драматургия, чтобы этот нерв, чтобы я его чувствовал. Я на самом деле поэт русской боли, я всё пропускаю через себя и только тогда уже выдаю какой-то готовый продукт. Но для меня именно важен нерв».

На площадке под названием «Своя поэзия: живые голоса» говорили как о поэтическом таланте современников, так и о фронтовой лирике артистов мурманских театров, о человеческом отклике на эти произведения.

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Для меня вообще это очень личная история, потому что у нас этот новый пласт литературы он относительно, можно сказать, молодой, потому что мы его отсчитываем где-то с 2014 года. Это поэзия русской весны, литература и поэзия, потом 2022-й – это, как бы новая волна, иногда её называют «Z-поэзия», «Z-литература». Они пока неравные по срокам по своим. Конечно, мы ищем наиболее талантливых, наиболее талантливые произведения, наиболее талантливых литераторов в этой сфере, поэтому всегда хочется такие площадки посещать».

Именно на этих площадках происходит знакомство с новыми произведениями наших современников. Потому что каждому писателю и поэту важно найти своего читателя, а литературные фестивали в этом помогают.

Михаил Червяков, поэт из Липецка, участник фестиваля «КнигоЛёд»: «До этого, не спрашивая никогда, Варя подходит со словами: «Мама, ты меня любишь?». «Да». И её тут же обняла руками. На второй день все повторяется тот же вопрос, тот же ответ. Мама не поймёт, а Варя улыбается, Варя хитрая, Варе 5 лет. Ей не нужны ни куклы, ни торты, хочет, чтоб мама любила всегда и так три дня, а на 4-й девочка, услышав очередное «Да», сказала после полученного ответа, зарядившись от маминой теплоты: «Знаешь, почему я спрашиваю про это? Хочу знать, не передумала ли ты».

