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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.24 19:30

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» прошло удивительное костюмированное мероприятие

Первый косплей-фестиваль «Сияние Севера» в Мурманске.

Косплей фестиваль – это культурно-развлекательное событие для любителей перевоплощаться в любимых персонажей из книг, фильмов, сериалов, комиксов или видеоигр. Суть косплея состоит в том, чтобы скопировать какой-то определенный образ известного персонажа или создать авторский костюм.

Арктический волк-шаман - участница косплей-фестиваля: «Это я сама придумала. Ясостою в фандоме фурри - это косплееры антропоморфных животных. Это просто обычный шаман из какого-то северного норвежского племени».

На фестивале собрались целые фандомы. Это сообщества поклонников какого-то конкретного произведения искусства. Однако, большая часть мурманских косплееров отдаёт предпочтение японской анимации – аниме.

Никита, участник косплей-фестиваля: «Я косплею Танджиро Камадо из аниме «Клинок, рассекающий демонов». Мне это очень нравится, аниме прикольное. И то, что у нас в Мурманске впервые устраивают такой косплей-фестиваль, это очень интересно, потому что можно познакомиться со многими людьми».

Иван, участник косплей-фестиваля: «Я Наруто Узумаки. Я буду показывать боевые искусства, теневое клонирование, расенган».

Ребята давно ждали, когда такой фестиваль состоится в их городе. Ведь увлекающихся косплеем в Мурманске действительно очень много. Об этом хорошо известно и организаторам праздника.

Дарья Галеева, специалист по связям с общественностью объединения молодёжных центров, организатор косплей-фестиваля: «У нас молодёжная аудитория, поэтому мы знаем, что у нас в центре кто-то шьёт костюмы для косплея. У нас есть центр творчества и соцадаптации, где можно сшить такой костюм. И в то же время у нас есть много молодёжи, которая просто косплеит».

Такие реконструкции могут испугать людей, незнакомых с этой субкультрой. Однако для вовлеченных фестиваль даёт возможность продемонстрировать своё творчество и найти единомышленников.

Анастасия, участница косплей-фестиваля: «Почему нам так это интересно? Потому что нравятся какие-то персонажи, нравится перевоплощение в этих персонажей. Это очень интересно. Можно ставить какие-нибудь сценки с ними, дефиле».

Косплей не имеет возрастных ограничений. Здесь можно встретить как подростков, так и представителей взрослого поколения, которые так же не смогли пропустить такое событие в Мурманске. Например, Александр занимается косплеем с 2015 года. На фестивале он в костюме знаменитого капитана Рекса из вселенной «Звездных войн».

Александр, участник косплей-фестиваля: «Почему капитан Рекс? По возрасту подходит. Я капитан Рекс, но для вас я капитан».

Для гостей фестиваля состоялся кинопоказ и работал видеоспиннер для записи 360 градусного видео. Также для любителей перевоплощений работали площадки с аквагримом, были организованы мастер-классы по изготовлению значков, росписи акрилом и фотозона.

Гости фестиваля: «Я, например, рисую персонажа из такого комикса. Он немножко кривенький, но всё равно очень красивый для меня. Я пытаюсь нарисовать красивый значок с Космоса из «Волшебных покровителей».

Кульминацией стал конкурс костюмов по номинациям. Одна из них - это дефиле, которая в культуре косплея считается одной из самых важных и предполагает передать характер героя или определенные узнаваемые черты. Участники демонстрировали свои костюмы в танцах или даже небольших постановках под музыку.

Праздник объединил творческих людей, настоящих фанатов своих любимых героев. Вполне вероятно, что фестиваль «Сияние Севера» станет ежегодным, ведь, как оказалось, в Мурманске очень много талантливых косплееров.

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