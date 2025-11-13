В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» проводят арт-медиации по выставке «Корни»

Как мы влияем на окружающий нас мир? Какое воздействие он оказывает на нас? На эти и другие сложные вопросы через свои самобытные произведения постаралась ответить автор проекта Юлия Воробьёва.

Необычный формат арт-медиация по выставке «Корни» знакомит посетителей с современным природным искусством. В отличие от экскурсии медиация – это не монолог, а диалог, который подразумевает активное участие зрителей в дискуссии об экспозиции и ближе знакомит их с произведением.

Виктория Яковлева, специалист отдела информации по культуре и искусству Мурманской областной научной библиотеки: «Я, как медиатор, выступаю посредником между посетителями и искусством. Мотивирую гостей на размышления, на выдвижение ассоциаций, на то, о чём они думают в процессе, как они видят эти работы. Таким образом, раскрывается некое воображение к тем работам, которые автор показывает на выставке».

Арт-медиация позволяет каждому участнику выставки задуматься о своём месте в окружающей среде, осознать значимость гармонии и ответственности перед природой.

Все творения художницы выполнены в смешанных техниках и несут в себе неповторимый смысл, а для каждого, смотрящего, он свой.

Ярослав Савченко, посетитель арт-медиации по выставке «Корни»: «Впечатления очень яркие, потому что работы все уникальные, интересные. В них есть жизнь, есть о чём задуматься. Много природных мотивов в этих работах, с соучастниками медиации мы обсуждаем их мысли, как они реагируют на эти работы. Это очень интересно, важно почувствовать, как у человека складывается мнение по поводу той или иной работы».

Погрузиться в творческие глубины экспозиции и поразмышлять о тандеме человечества с природой и окружающим нас миром может любой желающий. Выставка продолжит свою работу до 30 ноября.