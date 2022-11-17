В Центре современного искусства состоялась презентация книги саамской писательницы Коркиной Екатерины Николаевны

Екатерина Николаевна живёт в Ловозере, много лет работала преподавателем - сначала в школе, затем в интернате – передавала свои знания юному поколению. Работая в школе, сочиняла стихи, а вышла на пенсию – стала их собирать.

За спиной писательницы уже немало сборников. Это и «Чуррпа-Уррпа», и «Поющий ветер тундры», и «Дары тундры». Книги Екатерины Николаевны переведены на многие языки: норвежский, шведский и финский, русский. Этот сборничек будет хорошим дополнением».

Новый сборник стихов «Вот как вырасту большим!» показывает отношение писательницы к своему родному краю, к семье и друзьям. От историй веет воспоминаниями детства.

Екатерина Коркина, писатель, автор сборника стихов ««Вот как вырасту большим!»: «Я думаю, что вы поймёте, что это стихи с позиции ребёнка. Как ребёнок видит мир. Ну, я хоть и бабушка уже, но я всё равно могу в душе быть ребёнком».

Интересные истории – дело одно, а вот иллюстрации – совсем другое. Без них книга не получилась бы такой очаровательной. И всё это благодаря хорошему другу Екатерины Николаевны – профессиональному художнику Юрию Ерёмину. Причём работает мастер одной рукой. По словам художника, создавая иллюстрации к книге, он словно вёл разговор с маленьким читателем, стараясь сделать его проще и понятнее.

Юрий Ерёмин, художник – иллюстратор сборника стихов «Вот как вырасту большим!»: «Рисовал материалами, которые доступны для наших ребятишек. Это карандаши цветные, акварельки, карандашики. В общем, мелки цветные. Так и получилось. А потом, когда делал иллюстрации к стихам, смотрю, у меня есть уже акварельки какие-то подходящие. Я их тоже вставлял в книжку, всё оформлял, разрабатывал дизайн, смотрел. Работа была очень серьёзная, но получилось всё хорошо».

На презентации нашлось место и для музыкальной программы.