В Центре спортивной подготовки Мурманска 38 заполярных спортсменов проходят традиционные проверки физических возможностей

В Центре спортивной подготовки началось традиционное комплексное обследование. Ребят проверяют на выносливость, ловкость, реакцию и другие характеристики.

Такое тестирование проводится дважды в год. Его результаты помогут тренерам оценить возможности подопечных и оптимизировать нагрузки, чтобы юные атлеты могли добиваться высоких результатов без ущерба для их здоровья.

Александр Русинский, ведущий специалист Инновационного центра Олимпийского комитета России: «Лыжники и биатлонисты выезжают в высокогорье тренироваться. Тренеру будет полезно знать, как спортсмен переносит это, сколько он должен пройти адаптацию, как они приедут на высокогорье. Он будет понимать, что со спортсменом делать, более индивидуально подойдёт к нему, потому что у тренера не один человек, не два, а много их. И если он будет каждого лучше знать, то это будет очень полезно ему и спортсменам».

А чтобы проверить как спортсмен реагирует на условия высокогорья, что особенно актуально для лыжников, используются тренажёры, имитирующие кислородное голодание. Замеры делаются сначала в покое, а потом под нагрузкой».

Владислав Шабалин, лыжник, г. Апатиты: «Тяжело велосипед крутить, а остальное нормально».

Светлана Кузьменко, лыжница, г. Кировск: «Мне понравилось всё. Некоторым, может быть, что-то не нравилось, мне вообще всё понравилось, «до отказа». Я люблю такое».

Есть и забавные испытания. Этот тренажёр, напоминающий игру «Поймай крота». Он позволяет определить уровень реакции спортсмена.

- Сейчас у нас будет простая реакция. Спортсмен должен бить по датчикам, а мы уже потом, в конце, смотрим, насколько он быстро это может делать. Соответственно, следующий тест – это будет уже чуть потяжелее, там уже разноцветные датчики и нужно на определенный цвет реагировать, например, на синий. Суть остаётся той же самой, но усложняется тем, что спортсмен не знает, где он будет, да и ещё нужно выбрать из всех цветов правильный».

Через неделю тренеры получат результаты обследования спортсменов и смогут скорректировать тренировки, учитывая особенности и пределы возможностей юных атлетов.