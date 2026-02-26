В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременностиСоблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населения
В Центре управления регионом губернатор Андрей Чибис наградил предпринимателей, которые помогали горожанам пережить блэкаут

Пока специалисты восстанавливали подачу электроэнергии в города Заполярья были и те, кто на местах помогал северянам справиться с трудностями. Малый и крупный бизнес - каждый, как и чем мог пришёл на выручку землякам.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Это было приятным удивлением, я была просто шокирована тем, какое количество предпринимателей были готовы откликнуться и оказать поддержку. Мой телефон разрывался, телефон министерства, электронная почта, телеграм-каналы все были готовы предложить свою помощь. Даже те предприниматели, которые не находились на территории города Мурманска.

Губернатор лично поблагодарил предпринимателей, которые в сложнейших условиях превратили свой бизнес в штабы взаимопомощи. Например, в дни блэкаута гостиницы предоставляли номера для семей с грудными детьми.

В руках у предпринимателей благодарственные письма и почётные грамоты. Но главная награда, как говорят они сами, это живые сообщения благодарности.

Константин Котловский, председатель регионального отделения общественной организации «Опора России»: «Если помощь кому-то нужна, то бизнес всегда помогает … Мы на Севере живём, поэтому мы все тут друг друга помогаем».

Отзывчивость северян всегда была отличительной чертой. И подобные, пусть и трудные ситуации, ещё раз доказывают, что сердца жителей Мурманской области не черствеют. Они всегда наполнены добротой.

