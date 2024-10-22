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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.10.24 19:30

В Центре управления регионом Мурманска прошло заседание Ассоциации общественных советов региона

Развитие гражданского общества – главная цель работы ассоциаций общественных советов региона. Её участники собираются, чтобы наладить взаимодействие, поделиться результатами деятельности.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Мы хотим рассказать о новом, что есть в работе общественных советов, о каких-то деталях, может быть, положительном опыте в работе общественных советов. У нас уже сформирована фактически вторая муниципальная общественная палата в городе Оленегорск. Для нас это очень важно. Это гордость, потому что муниципалитет, общественность муниципалитета начинает потихонечку развиваться и быть заинтересованными в развитии своего муниципального образования».

Общественные советы есть при многих организациях, но вот ассоциации по примеру той, что есть в Мурманске, всё же явление редкое. А ведь многие сферы нашей жизни имеют общности, например, социальная и здравоохранение. 

Юрий Мананков, председатель Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области: «Очень многие вопросы пересекаются. Трудно представить работу общественного совета при Министерстве здравоохранения, непересекающееся с социальными вопросами, с образованием и так далее. И вот эта замечательная площадка, где мы можем встретиться и поговорить на общие темы, создать группы по интересам, где будем вместе решать какие-то вопросы сообща, которые нас интересуют».

Вопрос общественного контроля не в том, чтобы найти ошибки и условно наказать, а чтобы общими усилиями устранить соответствующие недочёты. А для этого представители общественных организаций должны быть профессионалами, чтобы разговаривать с представителями организаций и власти на одном, как минимум юридическом, языке.

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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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