В Центре управления регионом наградили лучших сотрудников ЖКХ и поздравили их с предстоящим профессиональным праздником

Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства играют ключевую роль в обеспечении комфортной и безопасной жизни граждан. Вода, газ, отопление и свет — основополагающие элементы, которые влияют на качество жизни и здоровье населения.

В Центре управления регионом сегодня наградили сотрудников ЖКХ и поздравили с предстоящим профессиональным праздником.

Тысячи сотрудников ЖКХ ежедневно обеспечивают северян всеми необходимыми благами. Перед специалистами стоит трудная, но крайне важная задача. Для достижения высокого уровня профессионализма требуется немалое количество лет.

Павел Джосан, мастер по ремонту оборудования теплосетей Кольского участка: «Чтобы быть настоящим профессионалом своего дела, надо отработать хотя бы минимум пять лет, найти взаимоотношения с людьми, общение, а потом технический регламент по работе. Всё решается, мне работа моя нравится, не собираюсь менять».

А вот Евгений Магнитский жилищно-коммунальной сфере посвятил почти 30 лет. Он работает машинистом котлов, которые используются для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд.

Евгений Магнитский, машинист котлов Кольской котельной: «Финансирование стало намного лучше, поставляется новое оборудование, компрессоры. Я тоже работаю намного лучше, экономим топливо. Если раньше на морозе доходило до 100 тонн топлива, то сейчас уже 60 «.

Нестандартные ситуации нередко показывают слаженную и оперативную работу работников ЖКХ.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Не только отдельными предприятиями, но и между собой взаимодействуют и электрики, и всё, что касается водоснабжения, водоотведения, тепла. Важно отметить и роль управляющих компаний. Здесь важно отметить их роль в реализации инфраструктуры ЖКХ, потому что человек больше взаимодействует с инфраструктурой ЖКХ в своём доме, квартире».

Губернатор Мурманской области отметил труд коллективов ЖКХ и лично поздравил каждого выдающегося специалиста.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «ЖКХ – это единственная отрасль, с которой каждый человек сталкивается каждый день. И это важно понимать, потому что с медициной он сталкивается, когда приболел, с образованием – пока учится или дети учатся, а с ЖКХ - каждый день: встают, открывают кран и так далее».

Сотрудники ЖКХ — основа комфортной городской жизни. Без их усилий невозможно представить функционирование современных городов.

 

Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости: В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости: Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости: Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
