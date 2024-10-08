В Центре управления регионом подвели итоги лучших практик в сфере здравоохранения среди медицинских организаций Мурманской области

Медицинские учреждения представили на рассмотрение жюри уже реализованные идеи. К примеру, среди предложенных задумок говорили о диспансеризации, которую можно пройти за час, что упрощает процесс для многих служащих и об организации диспансерного наблюдения без бумажной волокиты.

Проект «Диспансеризация за один час», представленный Мурманской городской поликлиникой №2 на конкурсе лучших практик в сфере здравоохранения, направлен на людей занятых, но тем не мнее, заботящихся о своём здоровье.

Константин Биджоев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2»: «Это проект мы реализуем в поликлиниках города с января 2024 года».

Один из главных критериев оценки конкурсного жюри – это тиражируемость идеи. И кончено судьи оценивают положительный эффект в работе медицинского учреждения от внедрённой практики.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Всего у нас семь участников. Выбираем победителя».

А медорганизации, судя по всему, делают упор на «больную» тему. Например, областная больница представила диспансеризацию, но работающую по особым принципам в Центре амбулаторной онкологической помощи.

Екатерина Зуброва, заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина: «Наша практика хороша тем, что, во-первых, - это автоматическое приглашение пациентов на приём. Соответственно, трудоресурсы администраторов гораздо сокращаются. Первоначально мы приглашаем пациента посредствами робота».

За первое место медицинская организация получит 3 миллиона рублей, за второе – 2 миллиона, за третье - 1 миллион рублей. Награду можно будет потратить на премирование своих сотрудников, либо на создание комфортных зон отдых для персонала.