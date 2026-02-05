Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.26 19:30

В Центре управления регионом подвели итоги работы управляющих компаний во время блэкаута

На внеочередное заседание рабочей группы по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами сегодня собрались представители власти, силовых ведомств и Роспотребнадзора.

На встречу пригласили так же директоров управляющих компаний из Мурманска и Североморска, дома которых попали в зону отключений.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Пригласили для того, чтобы сделать выводы, потому что две недели назад на оперативном совещании я публично озвучила о проведении работ по мобилизации. Сегодня мы поговорим о том, как отработали мы в этот сложный период, как будем действовать дальше в таких ситуациях».

С момента возникновения аварийной ситуации Прокуратура Мурманской области внимательно следит за соблюдением закона. Однако публично называть провинившихся не спешит.

Александр Бородин, прокуратур отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Мурманской области: «Их много, достаточно. Подробности пока не могу озвучить, но хочу отметить, что массовости жалоб в период с 23 января по 3 февраля у в прокуратуре не отмечалось».

Сегодня больше говорят о героизме коммунальщиков, которые в сложной ситуации смогли не допустить размораживания целых городов и районов. Если и есть отдельные недоработки, то они носят точечный характер.

Галина Сидорова, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Блэкаут нас коснулся, в первую очередь у нас остановилась работа диспетчерской, производственной базы».

И хотя подобные заседания наверняка отвлекают практиков от работы, они признаются, что такие встречи с силовиками и правительством их сильно стимулируют.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
Александр
03.02.26 08:57
03.02.26 Мурманск, Карла Маркса, 49 - нет ни холодной, ни горячей воды.
Комментарий к новости:Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире23:20«Неизвестные сражения Великой Отечественной». Документальный фильм (16+)01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый пятый россиянин в последний год не получил доплату за переработку-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 83 копейки, доллар теряет почти 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»