В Центре управления регионом подвели итоги работы управляющих компаний во время блэкаута

На внеочередное заседание рабочей группы по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами сегодня собрались представители власти, силовых ведомств и Роспотребнадзора.

На встречу пригласили так же директоров управляющих компаний из Мурманска и Североморска, дома которых попали в зону отключений.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Пригласили для того, чтобы сделать выводы, потому что две недели назад на оперативном совещании я публично озвучила о проведении работ по мобилизации. Сегодня мы поговорим о том, как отработали мы в этот сложный период, как будем действовать дальше в таких ситуациях».

С момента возникновения аварийной ситуации Прокуратура Мурманской области внимательно следит за соблюдением закона. Однако публично называть провинившихся не спешит.

Александр Бородин, прокуратур отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Мурманской области: «Их много, достаточно. Подробности пока не могу озвучить, но хочу отметить, что массовости жалоб в период с 23 января по 3 февраля у в прокуратуре не отмечалось».

Сегодня больше говорят о героизме коммунальщиков, которые в сложной ситуации смогли не допустить размораживания целых городов и районов. Если и есть отдельные недоработки, то они носят точечный характер.

Галина Сидорова, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Блэкаут нас коснулся, в первую очередь у нас остановилась работа диспетчерской, производственной базы».

И хотя подобные заседания наверняка отвлекают практиков от работы, они признаются, что такие встречи с силовиками и правительством их сильно стимулируют.