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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.21 19:30

В Центре управления регионом подвели итоги территориальной подсистемы РСЧС Мурманской области за 2021 год

Во время мероприятия в торжественной обстановке наградили отличившихся сотрудников.

Спасатели в этом году реже вздрагивали от сигналов тревоги, хотя 2021 год выдался непростым, но относительно спокойным на ЧП. Впервые за 10 лет зарегистрировано самое низкое число пожаров в регионе. Также в этом году на 18% сократилось количество поисковых работ, подвёл итоги начальник регионального управления МЧС Руслан Назаров.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Это стало возможным благодаря активной работе муниципалитетов по обеспечению безопасности и очень тщательном выполнении всех решений комиссий по ЧС, которые принимаются на всех уровнях в Мурманской области».

Не обошлось и без трагических ситуаций, например, в марте в Хибинах под лавиной погибла девочка, в сентябре в Печенгском районе в губе Долгая Щель Баренцева моря перевернулось маломерное судно, а в октябре ещё одно - уже в Белом море.  

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «По каждому трагическому случаю был проведён тщательный анализ. Многое из чего мы сейчас обсудим на подведении итогов. Спланируем на 2022 год все мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан Мурманской области».

В этом году введена в эксплуатацию пожарная часть в Умбе. Продолжается обновление материально-технической базы. За счёт областного бюджета дополнительно приобретено 12 единиц техники.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я хочу всех сотрудников этой большой системы, которая состоит из спасателей, пожарных и федеральных коллег, поблагодарить за эту активную работу. Всем нам пожелать поменьше рисков, ЧС и конечно, здоровья всем сотрудникам, которые обеспечивают нашу безопасность!».

В планах регионального правительства провести дооснащение всех муниципальных и региональных спасательных подразделений современной вездеходной техникой. Кроме того, с 1 января 2023 года планируется разместить в Мурманске авиационное звено МЧС. А уже сегодня за заслуженные успехи наградили лучших сотрудников территориальной подсистемы РСЧС.

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