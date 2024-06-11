В Центре управления регионом прошла научная конференция, посвящённая празднику плотницкого искусства

Участниками стали более 50 умельцев и экспертов в области традиционных народных ремёсел со всей России.

Плотницкое искусство тесно связано с историей нашей страны, ведь в Древней Руси городские постройки и домашняя утварь были сделаны именно из дерева. Плотницкое ремесло считалось одним из самых уважаемых занятий – опытный мастер мог изготовить и расписать любой предмет в доме, не говоря уже о деревянных украшениях для зданий и судов.

Сегодня народные промыслы привлекают не меньше внимания. Создание различных изделий в наше время отдаёт дань традициям и истории России.

Ирина Колобкова, старший научный сотрудник отдела народного искусства Государственного Русского музея: «Я думаю, что это в достаточной степени общероссийская традиция этого плотницкого искусства, которая никогда не прекратится в России, потому что это основной материал, свойственный и славянам в их истории».

Именно плотницкое дело объединило в Мурманске экспертов и энтузиастов на конференции, посвящённой традиционным народным ремёслам. Помимо мастеров из Мурманской области свои доклады представили делегаты из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого и Нижнего Новгорода, Карелии, Вологодской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Коротков, генеральный директор предприятия «Семёновская роспись»: «Рассказывать мы будем о нижегородской резьбе… Все об обработке древесины».

Что символично, в преддверии Дня России конференцию открыл заслуженный коллектив народного творчества хора русской песни «Родник».

Конференция стала частью Межрегионального праздника плотницкого искусства, посвящённого дням почитания Трифона Печенгского. В Мурманске событие проходит впервые и призвано не только объединить творческих людей из разных регионов, но и популяризировать ремесла среди молодёжи и детей.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Наша задача, чтобы как можно больше в эту ауру народного искусства, в данном случае - плотницкого искусства попали дети, подростки, молодёжь. Может быть, на уровне простого изучения истории искусства, народного искусства, а уже потом как раз это ремесло станет не только развлечением, хобби, а может быть, это станет и профессией».

Праздник продолжится и 12 июня. В День России жители и гости областного центра смогут посетить творческую мастерскую, которая будет работать на улице Воровского. Там можно будет увидеть творения мастеров плотницкого искусства и самому попробовать себя в резьбе и росписи по дереву.