Стоимость проезда в транспорте Мурманской области снизится при оплате с помощью NFC-табличек СБПВ День России в Мурманске впервые пройдёт межрегиональный праздник плотницкого искусства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.24 19:30

В Центре управления регионом прошла научная конференция, посвящённая празднику плотницкого искусства

Участниками стали более 50 умельцев и экспертов в области традиционных народных ремёсел со всей России.

Плотницкое искусство тесно связано с историей нашей страны, ведь в Древней Руси городские постройки и домашняя утварь были сделаны именно из дерева. Плотницкое ремесло считалось одним из самых уважаемых занятий – опытный мастер мог изготовить и расписать любой предмет в доме, не говоря уже о деревянных украшениях для зданий и судов.

Сегодня народные промыслы привлекают не меньше внимания. Создание различных изделий в наше время отдаёт дань традициям и истории России.

Ирина Колобкова, старший научный сотрудник отдела народного искусства Государственного Русского музея: «Я думаю, что это в достаточной степени общероссийская традиция этого плотницкого искусства, которая никогда не прекратится в России, потому что это основной материал, свойственный и славянам в их истории».

Именно плотницкое дело объединило в Мурманске экспертов и энтузиастов на конференции, посвящённой традиционным народным ремёслам. Помимо мастеров из Мурманской области свои доклады представили делегаты из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого и Нижнего Новгорода, Карелии, Вологодской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Олег Коротков, генеральный директор предприятия «Семёновская роспись»: «Рассказывать мы будем о нижегородской резьбе… Все об обработке древесины».

Что символично, в преддверии Дня России конференцию открыл заслуженный коллектив народного творчества хора русской песни «Родник».

Конференция стала частью Межрегионального праздника плотницкого искусства, посвящённого дням почитания Трифона Печенгского. В Мурманске событие проходит впервые и призвано не только объединить творческих людей из разных регионов, но и популяризировать ремесла среди молодёжи и детей.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Наша задача, чтобы как можно больше в эту ауру народного искусства, в данном случае - плотницкого искусства попали дети, подростки, молодёжь. Может быть, на уровне простого изучения истории искусства, народного искусства, а уже потом как раз это ремесло станет не только развлечением, хобби, а может быть, это станет и профессией».

Праздник продолжится и 12 июня. В День России жители и гости областного центра смогут посетить творческую мастерскую, которая будет работать на улице Воровского. Там можно будет увидеть творения мастеров плотницкого искусства и самому попробовать себя в резьбе и росписи по дереву.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-Правовая консультация (18+)Что делать, если работодатель задерживает зарплату? Консультирует юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 11 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Не факт». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоимость проезда в транспорте Мурманской области снизится при оплате с помощью NFC-табличек СБП-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 10 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)На Серебрянской ГЭС-1 завершён капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Правительством Мурманской области разработан проект постановления об изменении платы за коммунальные услуги-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика