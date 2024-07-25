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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.07.24 19:30

В Центре управления регионом прошла презентация проекта «Зелёный экран»

«Зелёный экран» – это первый в России конкурс, который предлагает кинопроизводителям снимать кино, минимизируя воздействие на окружающую среду.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Наш регион может гордиться, потому что мы первые в этом направлении задумались и выдали какой-то решение. Не какое-то, а, надеюсь прекрасное решение, и решение это нацелено на то, чтобы кино, которое снимается в нашем регионе, было экологичным, снижало техногенную нагрузку на нашу хрупкую природу».

Нагрузка действительно большая, за последние пять лет число съёмок в регионе увеличилось на 525%, многие команды едут в Заполярье ради природных пейзажей.

После запуска проекта кинокомпании будут искать способы снижения воздействий на экосреду, а также бороться за почётный знак «Зелёный экран».

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «Те компании, которые лучше всего отработают в этом направлении, получат знак «Зелёный экран». Это как мишленовская звезда для кинопроизводителей, знак экологичности создания такого проекта».

Для кинопроизводителей создано большое руководство, где перечислены рекомендации. Также разработан первый в стране калькулятор углеродного следа.

Светлана Солдатова, директор АНО «Продюсерский центр «Северный характер»: «Мы сделали то, что не делал никто в стране, и мало, кто делал в мире. Это калькулятор углеродного следа, экологический калькулятор. Он состоит из 148 вопросов, ответив на которые, киностудия или компания по своему проекту понимает, сколько нанесла ущерба и будет решать стоит его возместить или нет».

Проект ещё не завершён. Сейчас он находится на финальной стадии готовности. Официальный старт программы объявит глава региона.

 

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