В Центре управления регионом прошла рабочая встреча представителей власти Мурманской области с делегацией Республики Узбекистан

Главной темой обсуждения стали условия работы и трудоустройства граждан дружественной России страны.

Узбекистан – ключевой партнёр нашей страны в Центральной Азии, что не может не сказываться на взаимодействии дружественных государств. Основа любых отношений - конструктивный диалог, поэтому делегация из солнечной Республики посетила 10 российских регионов, среди которых оказалась и Мурманская область, чтобы обсудить условия работы и трудоустройства своих граждан.

Эркин Мухитдинов, первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан: «Переговорить хотим о развитии организованной трудовой миграции наших граждан в Мурманскую область. Благо есть потребность на предприятиях региона в рабочей силе».

На территории нашего региона уже трудятся около 5000 граждан Узбекистана. Немаловажная задача дипломатического представительства республики - организация для своих граждан мероприятий, связанных с предстоящим 30-летним юбилеем независимости Узбекистана и выборами президента этой дружественной нам страны. Особое внимание уделяется и обучению её граждан.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы заинтересованы и в экспорте образовательных услуг. Будем представлять наши университеты. И, так как у университетов тоже есть определенные задачи по экспорту образовательных услуг, то коллегам будет это интересно. Немаловажно для нас и развитие гуманитарных связей, обмен в сфере культуры, подготовка к разным международным мероприятиям, которые у нас будут проходить и в конце этого года и в следующем году».

Мурманская область заинтересована и в развитии экономических отношений с Узбекистаном. Сотрудничество в сфере сельского хозяйства, а в частности рыболовства, особенно важно для нашего региона.